Дональд Трамп начал платить своим адвокатам

Ранее услуги адвокатов оплачивались из избирательного фонда и партийной кассы
Президент США Дональд Трамп начал самостоятельно оплачивать работу адвокатов, которые были наняты им после расследования подозрений о связях его избирательной кампании и России. Ранее работа адвокатов оплачивалась за счет пожертвований, полученных Трампом на следующую избирательную кампанию, и за счет бюджета Республиканской партии.
Национальный комитет Республиканской партии подтвердил, что не проводит подобных выплат с сентября. В августе, по сообщениям СМИ, адвокатам Дональда Трампа было выплачено более 230 тыс долларов. Избирательный фонд Дональда Трампа в этом году выплатил более 300 тыс юристам его сына Дональда Трампа-младшего, который также находится под расследованием.
Администрация также работает над создание специального финансового фонда для оплаты услуг адвокатов бывших и нынешних сотрудников.
К подобной практике прибегали президенты Джордж Буш-младший и Билл Клинтон.
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