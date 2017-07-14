Трамп намекнул на возможное изменение позиции по Парижскому соглашению

Президент США Дональд Трамп в четверг допустил возможность изменения своего решения о выходе из Парижского климатического соглашения, однако не уточнил, что потребуется, чтобы его переубедить.

Трамп утверждает, что заключенное в 2015 году соглашение вредит американским интересам.

«С парижскими договоренностями может что-то произойти. Посмотрим, что будет, – сказал Трамп на пресс-конференции. – Если это произойдет, будет чудесно, а если нет – тоже ничего».

По мнению американского лидера, соглашение ставит под угрозу американскую промышленность, поскольку предусматривает недостаточно жесткие требования для Китая и Индии, лидирующих в сфере загрязнения окружающей среды.