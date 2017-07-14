Трамп намекнул на возможное изменение позиции по Парижскому соглашению

Президент не уточнил, на каких условиях он может изменить свое решение
Президент США Дональд Трамп в четверг допустил возможность изменения своего решения о выходе из Парижского климатического соглашения, однако не уточнил, что потребуется, чтобы его переубедить.
Трамп утверждает, что заключенное в 2015 году соглашение вредит американским интересам.
«С парижскими договоренностями может что-то произойти. Посмотрим, что будет, – сказал Трамп на пресс-конференции. – Если это произойдет, будет чудесно, а если нет – тоже ничего».
По мнению американского лидера, соглашение ставит под угрозу американскую промышленность, поскольку предусматривает недостаточно жесткие требования для Китая и Индии, лидирующих в сфере загрязнения окружающей среды.
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.