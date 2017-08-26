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Дональд Трамп помиловал Джо Арпайо

Дональд Трамп и Джо Арпайо

Джо Арпайо имеет неоднозначную репутацию

Президент Дональд Трамп помиловал Джо Арпайо, своего политического союзника, который называл себя «самым суровым шерифом Америки».

Арпайо долгое время был шерифом округа Марикопа, штат Аризона, и приобрел известность суровым отношением к правонарушителям, которым он запретил пить чай и кофе, "охотой" на нелегальных иммигрантов и стремлением проверить аутентичность свидетельства о рождении президента Обамы. Во время избирательной кампании, 85-летний Арпайо выступал в поддержку кандидатуры Дональда Трампа.

Действия Арпайо неоднократно подвергались критике и признавались противоречащими закону.

Трамп помиловал Арпайо менее чем, через месяц после того, как суд признал его виновным в «расовом профайлинге» - подчиненные шерифа задерживали людей, которых считали нелегальными иммигрантами, основываясь исключительно на их внешнем виде. Результатом стало задержание гражданина Мексики, который легально прибыл в США, не совершил правонарушений, но провел за решеткой 9 часов. Задержанный подал иск в суд, к нему присоединились и другие жертвы политики Арпайо. Арпайо ожидал приговора, он мог быть приговорен к лишению свободы сроком на 6 месяцев.

Это первое помилование, подписанное президентом Дональдом Трампом.

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