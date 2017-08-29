Юрист Trump Organization рассказал о попытках контактов с Кремлем

Майкл Коуэн сообщил, что обсуждал с Трампом проект строительства небоскреба в Москве и обращался за содействием к пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову
Юрист компании Trump Organization Майкл Коуэн трижды обсуждал с Дональдом Трампом перспективный строительный проект в Москве во время предвыборной кампании.
Об этом Коуэн рассказал в интервью Wall Street Journal.
Он сообщил, что в 2015 году проинформировал Трампа, тогда кандидата в президенты, о своей работе по получению лиценизий для строительства небоскреба Trump Tower в Москве.
В октябре 2015 года он получил подпись Трампа под заявлением о намерениях по проекту, которое не носило обязывающего характера. Но позднее, в январе 2016 года, он проинформировал кандидата в президенты об отказе от проекта. По словам Коуэна, каждый из этих разговоров был коротким.
Контакты Коуэна с президентом по поводу московского проекта могут стать предметом проверок в связи с письмом, направленным Коуэном пресс-секретарю президента России Владимира Путина, в котором он просил его оказать «содействие» в достижении соглашения.
По словам Коуэна, он не говорил Трампу о письме Дмитрию Пескову и не ответил на вопрос, почему он так поступил.
В письме Пескову Коуэн отметил, что контакты между Trump Organization и российской компанией, которая, как предполагалось, будет возводить небоскреб, «застопорились».
«Поскольку этот проект слишком важен, я прошу Вас оказать содействие», – написал он.
Электронное письмо было направлено по адресу пресс-службы, но было адресовано Пескову, сообщил источник, знакомый с его содержанием.
В интервью Wall Street Journal Коуэн сказал, что не помнит, чтобы получал ответ от Пескова, и решил отказаться от проекта через несколько недель.
Песков не ответил на просьбу о комментарии, сообщает газета.
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