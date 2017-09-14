Трамп: соглашение с демократами по иммиграции должно включать меры по укреплению границ

По словам президента, строительство стены на границе с Мексикой можно начать позже
Как заявил в четверг президент Трамп, любая возможная договоренность с демократами по поводу иммиграционной политики должна включать меры по существенному укреплению безопасности границ. Президент уточнил, что стена, которую он планирует воздвигнуть на границе с Мексикой, будет построена позднее.
Журналисты задали президенту вопрос о возможном соглашении с демократами по вопросу о судьбе иммигрантов, незаконно привезенных в США в детском возрасте.
Напомним, что президент распорядился отменить программу, известную как Программа отложенного действия для прибывших в США детей (DACA). Программа позволяла этим лицам оставаться в стране. Трамп дал Конгрессу шесть месяцев на разработку альтернативного плана.
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