Отмена Obamacare: Трамп обещал «большой сюрприз»

Несмотря на трудности с проведением в Сенате законопроекта республиканцев, отменяющего реформу Обамакер, президент Трамп дал понять в среду, что ратификация законопроекта продвигается и что всех ожидает «большой сюрприз».

Заявление было сделано всего через день после того, как лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл объявил о том, что на этой неделе голосование по биллю не состоится.

Таким образом, законодателям-республиканцам вот уже семь лет не удается отменить АСА – «Акт о доступном здравоохранении», ставший одним из исторических свершений администрации Обамы.

Трамп выступил со своим заявлением в Белом доме, на встрече с победителями «Мировой серии» и чемпионата Главной бейсбольной лиги США – спортсменами команды «Чикаго Кабс». Перед этим глава государства провел заседание с группой республиканских сенаторов, на котором они обсудили перспективы ратификации билля, отменяющего реформу Обамы.

Позднее Дональд Трамп заметил, что он не счел серьезным предложение лидера демократов в Сенате Чака Шумера провести совещание президента с полным составом Сената США с целью достичь компромисса по законопроекту.