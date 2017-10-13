Трамп свернул субсидии для страховых компаний, обеспечивающих Obamacare

Это решение стало сокрушительным ударом для программы
Президент США Дональд Трамп в четверг вечером принял решение, сильно пошатнувшее Obamacare: он прекратил субсидии страховым компаниям для малообеспеченных пациентов.
Белый дом заявил, что больше не может законно выплачивать субсидии. Как сообщается в заявлении, решение было основано на рекомендациях Министерства юстиции.
Лидер сенатских демократов Чак Шумер и лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси в совместном заявлении резко осудили прекращение субсидий, заявив, что Трамп в одиночку повышает стоимость медицинской страховки для американских граждан.
«Это злобный акт масштабного и бессмысленного саботажа, направленного против работающих семей и среднего класса по всей Америке», – заявили они.
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