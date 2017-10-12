Трампа обвинили в «саботаже» доступного здравоохранения

Президент Дональд Трамп в четверг подписал исполнительный указ, который, по мнению экспертов, может серьезно подорвать позиции Закона о доступном здравоохранении, известном, как Obamacare.

Выступая на церемонии подписания, президент США объявил, что это решение должно «начать процесс отмены Obamacare». В ходе избирательной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, что пересмотр закона, принятого по инициативе его предшественника, является одним из главных приоритетов его администрации. Тем не менее, несмотря на поддержку Белого дома, республиканцам в Конгрессе не удалось заручиться достаточным количеством голосов для отмены Obamacare.

Накануне подписания исполнительного указа, в администрации пояснили, что этот документ станет лишь «первым шагом» в процессе полной отмены Закона о доступном здравоохранении.

Согласно распоряжению президента, федеральные ведомства должны разработать новые нормативы предоставления медицинских страховок и правила выплат по ним. Утверждение этих нормативов может занять несколько месяцев.

Одновременно, подписанный Дональдом Трампом указ расширяет права малых предприятий и других групп на создание объединений в рамках одного штата или округа для совместной покупки медстраховок для своих работников в рамках программы AHP. Кроме этого, по решению президента будут введены ограничения на покупку некоторых краткосрочных видов страховок.

Эти виды страховок, по решению президента, не должны будут соотвествовать страндартам, введенным в рамках Obamacare. В частности, будут отменены или пересмотрены размеры минимальных выплат.

Как считают эксперты, реализация этой инициативы может привести к тому, что большинство молодых и здоровых американцев выберут новые страховые планы. Получателями Obamacare останутся люди, страдающие тяжелыми или хроническими заболеваниями, что приведет к резкому удорожанию страховых взносов и уходу с рынка ведущих страховых компаний.

Демократы в Конгрессе уже назвали инициативу Трампа «саботажем» системы доступного страхования. До этого администрация США фактически отказалась от проведения рекламной кампании следующего периода подачи заявок на участие в программе Obamacare, которое начинается с 1 ноября, на 90 процентов сократив финансирование рекламной кампании.

«Этот исполнительный указ хорош для здоровых людей, пока они сохраняют здоровье, и очень плох для тех, кто страдает какими-либо заболеваниями», - написал в «Твиттере» эксперт Kaiser Family Foundation Ларри Левитт.