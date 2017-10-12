Трамп пригрозил телекомпании NBC отзывом лицензии

ВАШИНГТОН – Президент Трамп пригрозил использовать ресурсы федерального правительства для отзыва лицензии у Национальной вещательной корпорации (NBC) в ответ на сообщение информационной службы телесети о том, что он якобы предлагал увеличить ядерный арсенал США в десять раз.

Телекомпания NBC сообщила, что заявление Трампа о размерах американского ядерного арсенала, который в настоящее время составляет около 4 тысяч боеголовок, прозвучало на совещании с руководством вооруженных сил и органов национальной безопасности в Пентагоне в июле.

Ссылаясь на трех участников совещания, телеканал сообщил, что главе Белого дома продемонстрировали графики, показывающие, что за последние 50 лет количество ядерного оружия в США неуклонно снижалось.

Президент дал понять, что хочет увеличить арсенал, утверждала телекомпания.

После этого участники совещания, включая госсекретаря Рекса Тиллерсона, якобы выразили удивление предложением Трампа и кратко пояснили правовые и практические ограничения наращивания ядерного потенциала, которые во многом определяются международными соглашениями по контролю над вооружениями.

Источники NBC сообщили телеканалу, что наращивание ядерного арсенала не планируется.

Опровергнув сообщение NBC, Трамп заявил журналистам, что никогда не обсуждал десятикратное увеличение арсенала, поскольку, по его словам, в этом «нет никакой необходимости».

«Сейчас у нас так много ядерного оружия. Я хочу, чтобы оно содержалось в отличном состоянии, в отличной форме. Это единственная вещь, которую я когда-либо обсуждал, – сказал он. – Я знаю, что у нас есть сейчас. Нам не нужно увеличение, но я хочу модернизации и переоснащения. Все должно быть в полном порядке».

По сообщениям американских СМИ, вскоре после совещания и отъезда Трампа Тиллерсон дал резкую оценку интеллектуальным способностям американского лидера с использованием нецензурной лексики и назвал его «придурком».

Позднее Тиллерсон заявил, что намерен продолжать работу в качестве главы американской дипломатии и работать с Трампом, но не стал отрицать, что допускал такое высказывание.

В своем Твиттере Трамп сравнил сообщение NBC с работой телеканала CNN, материалы которого часто вызывают раздражение у президента.

«Фейковый (канал) NBC News придумал историю о том, что я хотел увеличить ядерный арсенал США “в десять раз”. Чистая фантастика, придуманная для того, чтобы унизить. NBC = CNN», – написал президент США на своей странице в социальной сети.

«Учитывая все эти фейковые новости, исходящие от NBC и телесетей, в какой момент будет уместно оспорить их лицензии? Плохо для страны!» – добавил он.

Осуществить угрозу Трампа, однако, невозможно. Деятельность NBC, как национальной телесети, не подлежит лицензированию. Однако индивидуальные телестанции, которые аффилированы с NBC и принадлежат ей, получают лицензию на вещание в их городах.

Но, похоже, это не помешало Трампу вновь поднять эту тему в Твиттере.

«Новости, которые распространяют телесети, стали настолько тенденциозными, искаженными и лживыми, что их лицензии нужно оспорить и в случае необходимости отозвать. [Они] несправедливы по отношению к общественности!» – написал он.

В США свобода прессы гарантирована Конституцией. Федеральная комиссия по коммуникациям регулярно рассматривает вопросы о продлении лицензий, выданных отдельным телестанциям, некоторые из которых принадлежат национальным телесетям.

Комитет по защите журналистов заявил, что заявление Трампа о том, что лицензия NBC может быть оспорена, побуждает правительства других стран «перенимать авторитарные тенденции».