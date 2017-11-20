Белый дом: Трамп не агитирует за Мура из-за обвинений в сексуальных преступлениях

ВАШИНГТОН – Президент Дональд Трамп не ведет кампанию в поддержку кандидата в сенаторы от Алабамы Роя Мура из-за «неловкости» в связи с обвинениями в преступлениях сексуального характера, которые выдвинули против кандидата несколько женщин. В то же время президент не призывает неоднозначного судью прекратить кампанию, считая, что свое слово должны сказать избиратели, сообщили в Белом доме.

По словам помощников президента, Трамп не знает, кому верить в ситуации с обвинениями, выдвинутыми за месяц до выборов 12 декабря, которые касаются действий, якобы имевших место несколько десятилетий назад.

Один республиканский сенатор призвал избирателей Алабамы отвергнуть кандидатуру Мура на внеочередных выборах, несмотря на то, что это может означать уступку места демократу и сокращение республиканского большинства в Сенате. Напомним, что сейчас из 100 мест в Сенате 52 принадлежат республиканцам, а 48 – демократам.

Другой республиканский законодатель предположил, что есть «высокая вероятность» победы кандидата, «проверенного консерватора», которого впишут в бюллетень сами избиратели. При этом никаких имен сам законодатель не назвал.

«Мы испытываем неловкость по поводу объяснений, данных Роем Муром на сегодняшний день», – заявил директор Белого дома по законодательной работе Марк Шорт. Комментируя позицию Трампа, он сказал: «Очевидно, что если бы он не считал, что обвинения этих женщин заслуживают доверия, то он бы уже включился в кампанию в поддержку Роя Мура».

В то же время Шорт отметил, что «обвинения 38-летней давности» почти невозможно доказать. «На данном этапе мы считаем, что он был публичной фигурой в Алабаме несколько десятилетий, и принять решение должны жители Алабамы, а не президент, не руководитель Сената и не члены Конгресса», – сказал он.

Бывшего судья Верховного суда Алабамы, которого дважды отстраняли от должности, Мур отвергает обвинения, котоыре возникли лишь недавно, и обещает продолжать кампанию. По итогам внеочередных выборов должно определиться, кто будет занимать место в Сенате, принадлежавшее нынешнему генеральному прокурору Джеффу Сешнсу, до января 2020 года. До появления обвинений Трамп поддерживал действующего сенатора Лютера Стрейнджа и вел кампанию в штате, который является оплотом республиканцев. Однако Стрейндж проиграл на праймериз 26 сентября.

После праймериз Трамп дал понять, что поддержит Мура – кандидата, выступающего против истеблишмента, которого активно продвигает бывший главный стратег Белого дома Стивен Бэннон. Но после появления обвинений Белый дом заявил, что Мур должен выйти из гонки, если они являются правдой. Оппонентом Мура на выборах 12 декабря станет бывший прокурор демократ Даг Джонс.

Глава бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни заявил, что хотя у Белого дома есть «серьезные опасения», сложно вмешаться в кампанию, противодействуя Муру. Имя Мура нельзя исключить из бюллетеня, даже если он решит выйти из гонки, но возможность кампании за вписание имени другого кандидата сохраняется.

По словам Малвейни, Трамп «не знает, кому верить, как и много других людей».

Шорт, от которого неоднократно пытались добиться ответа на вопрос, поддерживает ли Трамп Мура до сих пор, сказал: «Вы, наверное, не видели, как он заявляет о своей поддержке. Вы не видели, как он записывает автоматизированные звонки. Думаю, исходя из того, что он не участвует в кампании в поддержку Роя Мура, вы можете сделать вывод, что это вызывает у него дискомфорт».

Мур решительно отвергает обвинения, как «необоснованные» и «фальшивые», несмотря на то, что появляется все больше женщин, которые жалуются на его неблаговидное сексуальное поведение. Две женщины заявили, что Мур домогался их в 1970-х, когда одной было 14, а другой 16 лет, а Муру, местному прокурору, за 30. Три других женщины заявили, что он добивался романтических отношений с ними примерно в то же время.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл и спикер Палаты представителей Пол Райан присоединились к многочисленным республиканцам, призывающим Мура выйти из гонки. Сешнс заявил Конгрессу на прошлой неделе, что у него «нет причин сомневаться» в заявлениях женщин.

«Надеюсь, что избиратели Алабамы не выберут его, – сказала республиканский сенатор Сюзан Коллинз. – Я совсем не знаю Дага Джонса, но я бы никогда не поддержала Роя Мура. Надеюсь, дело не закончится тем, что он окажется в Сенате США».

Республиканский сенатор Тим Скотт заявил: «В интересах страны, в интересах штата Алабама, с моей точки зрения, Рою Муру лучше найти себе какое-то другое занятие». Скотт считает, что есть «высокая вероятность, что с новым кандидатом, новым республиканским кандидатом, проверенным консерватором мы можем победить в этой гонке».

Кандидатура Мура поставила чиновников Республиканской партии в трудное положение, особенно после того, как республиканский губернатор Алабамы Кэй Айви заявила, что не будет переносить выборы и проголосует за Мура. Республиканская партия Алабамы также выступила в поддержку Мура.

В случае победы Мура республиканские сенаторы будут вынуждены работать с коллегой, которого обвиняют в домогательстве подростков, что может стать неприятным бременем накануне выборов в Конгресс в 2018 году.

Макконнелл заявил, что Мур почти наверняка столкнется с официальной жалобой этического характера в случае избрания в Сенат. Такая жалоба может привести к голосованию об его исключении из палаты.

Шорт выступал в программе «На этой неделе» на канале АВС, Малвейни – в программе «Встреча с прессой» на канале NBC, Коллинз появилась на канале АВС и в программе «Положение в стране» на канале CNN, а Скотт – в воскресной программе на канале Fox News.