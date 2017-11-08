Трамп призвал к международной изоляции Северной Кореи

СЕУЛ – Заявив, что мир не может мириться с «режимом-изгоем», который угрожает «ядерным уничтожением», президент США Дональд Трамп в среду призвал все страны усилить экономическое и дипломатическое давление на правительство Ким Чен Ына и потребовать от него отказаться от ядерного оружия.

«Все ответственные государства должны объединить усилия для изоляции жестокого режима Северной Кореи, отказать ему в поддержке, снабжении и приеме», – заявил Трамп в официальном обращении к Национальному собранию Южной Кореи, которое содержало несколько предупреждений в адрес правительства Ким Чен Ына.

«Надеюсь, я говорю не только от имени наших стран, но и от имени всех цивилизованных государств, когда говорю Северу: не недооценивайте нас и не испытывайте нас, – сказал он, выступая перед южнокорейскими парламентариями. – Мы не позволим, чтобы американским городам угрожали уничтожением. Нас не запугать».

«Мир не может мириться с угрозой режима-изгоя, который грозит ему ядерным уничтожением», – добавил Трамп.

Осуждая северокорейского лидера за его жестокий режим и ядерные угрозы, Трамп напомнил о давнем союзе США и Южной Кореи, который включал жертвы, понесенные во время гражданской войны на Корейском полуострове в начале 1950-х годов.

Обращаясь напрямую к Ким Чен Ыну, Трамп заявил: «Оружие, которым вы пытаетесь обзавестись, не повысит вашу безопасность, а создаст серьезную угрозу для вашего режима. С каждым шагом по этому мрачному пути, угроза, с которой вы сталкиваетесь, усиливается».

Уподобляя Корейскую войну сегодняшним ядерным вызовам, Трамп заявил: «Мы не позволим, чтобы самые страшные злодеяния в истории повторились здесь, на этой земле, за безопасность которой мы сражались и умирали».

Выступление Трампа по Северной Корее стало одним из главных моментов азиатского турне американского лидера, в ходе которого, кроме Южной Кореи, он посетил или посетит Японию, Китай, Вьетнам и Филиппины.

Выступление в южнокорейском парламенте произошло после попытки Трампа совершить необъявленный визит к укрепленной границе между Северной и Южной Кореей ранее в среду, от которой было решено отказаться из-за тумана, помешавшего посадке его вертолета, как сообщили официальные лица.

Трамп планирует вылететь в Китай, где, по словам представителей США, он будет добиваться от нерасположенного к этому председателя КНР Си Цзиньпина, чтобы он еще сильнее «закрутил гайки» в отношении Пхеньяна.

Перед появлением в Национальном собрании Южной Кореи, Трамп написал в Твиттере, что «готов выступить с важной речью», после которой направится в Китай, где с нетерпением ожидает встречи с Си Цзиньпином, «который только что одержал большую политическую победу».

Президент имел в виду прошедший недавно съезд Компартии Китая, подтвердивший полномочия Си Цзиньпина.

Между выступлением в парламенте и вылетом в Китай президент и первая леди Мелания Трамп приняли участие в церемонии возложения венков на Национальном кладбище в Сеуле.

Во вторник, в первый день на Корейском полуострове, Трамп дал понять, что готов к диалогу с КНДР, призвав Пхеньян «сесть за стол переговоров» и «заключить соглашение». Он также отметил «значительный прогресс» при взаимодействии с Пхеньяном, но не стал говорить, хочет ли он проведения прямых дипломатических переговоров.

«Было бы очень разумно, если Северная Корея села за стол переговоров и заключила соглашение, которое было бы благом для народа Северной Кореи и всего мира, – заявил Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. – Я вижу определенное движение».

Он также взял оптимистичный тон, комментируя разногласия с КНДР, заявив уверенно, хотя и расплывчато, что «в конце концов, все наладится».