Трамп посетит Южную Корею на фоне тревог по поводу возможных провокаций КНДР

ВАШИНГТОН – Большинство американцев видят в Северной Корее наиболее актуальную современную угрозу США.

На следующей неделе президент США Дональд Трамп посетит соперника КНДР, Южную Корею.

Это будет вторая остановка в его азиатском турне, и проблема дальнейшего развития ракетно-ядерной программы Пхеньяна будет доминирующей темой на его переговорах.

Перед визитом президента в Азии побывали члены его кабинета, которые подготовили почву для дискуссий на высшем уровне о мерах, которые следует принять в отношении Северной Кореи.

«Наша цель – не война, а полная, верифицируемая и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова», заявил Джим Мэттис, министр обороны США, в ходе посещения демилитаризованной зоны на границе между Северной и Южной Кореей.

По обе стороны Тихого океана все сильнее хотят понять, что для этого можно предпринять.

«Думаю, мы придем к такой ситуации – я сравниваю это с карибским кризисом, –когда будет конечный период, когда нам нужно будет принять решение, политическое или военное, которое действительно изменит политическую картину на Корейском полуострове», – отметил Чжэ Ку, директор Американо-Корейского института.

А пока президент США и северокорейский лидер Ким Чен Ын занимаются беспрецедентными и весьма острыми взаимными словесными выпадами.

«Взаимные оскорбления обеих сторон снижают легитимность США и президента США. Меня беспокоит, что американский президент опускается до того же уровня оскорблений и угроз, которые исходили от Северной Кореи много лет», – Томас Кантримен, бывший и.о. заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности.

Некоторые в Южной Корее, включая основную оппозиционную консервативную партию, выступают не только за то, чтобы вернуть американское тактическое ядерное оружие в страну, но и за то, чтобы США позволили Сеулу обзавестись собственным ядерным оружием.

«Если обе стороны выступят за новое развертывание тактического ядерного оружия, я уверен, что это не только продемонстрирует народам двух стран солидарность альянса, но и отобьет у Ким Чен Ына желание устраивать новые провокации», – сказал Хон Чжун Пхё, председатель партии «Свободная Корея».

Чжэ Ку, директор Американо-Корейского института, отметил, что подобные настроения получают все большее распространение.

«Чувствуется тревога, чувствуются страхи, чувствуется, что корейцы столкнулись с чем-то новым, – указал он. – Поэтому в результате они ухватились за идею, что тактическое ядерное оружие может принести им некую безопасность, но они не продумали все эти неприятные проблемы, которыми это будет сопровождаться».

Из Южной Кореи Трамп отправится в Пекин, где будет обсуждать усиление напряженности на Корейском полуострове с председателем КНР Си Цзиньпином.

Китай остался единственным крупным союзником Северной Кореи и чувствует разочарование в своем маленьком соседе, поведение которого становится все более провокационным.

Ожидается, что Трамп потребует, чтобы Китай усилил давление на Ким Чен Ына.