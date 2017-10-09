Трамп: США 25 лет проводили неудачную политику по отношению к Пхеньяну

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что попытки США уладить ситуацию с КНДР оказывались неудачными на протяжении более чем 20 лет.

«Наша страна 25 лет безуспешно пыталась разобраться с Северной Кореей, выделяя миллиарды долларов и не получая ничего. Политика не работает!» – написал Трамп в «Твиттере».

В субботу Трамп написал, что прошлые президенты США вели переговоры с северокорейскими лидерами, «заключая соглашения и выплачивая огромные суммы денег». «Это не сработало, соглашения нарушались еще до того, как высыхали чернила, и американские переговорщики выглядели глупцами. Простите, но сработает только одно!» – написал президент.

Неясно, что именно имел в виду Трамп, однако предполагается, что речь идет о военных действиях.

Трамп на протяжении нескольких недель обменивается резкими замечаниями с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, заявив, что США «полностью уничтожат» КНДР, если будет необходимо защищать страну и ее союзников в случае атаки Пхеньяна. Северная Корея в последнее время провела серию ракетных и ядерных испытаний, в том числе запускала ракеты над территорией Японии.

По данным северокорейских государственных СМИ, в минувшие выходные Ким Чен Ын заявил Центральному комитету правящей Трудовой партии, что ядерная программа страны – «драгоценный меч», способный защитить ее от агрессии. По словам Ким Чен Ына, ядерные боеголовки – «мощный инструмент сдерживания», гарантирующий суверенитет страны перед лицом «ядерных угроз со стороны американских империалистов».

При этом он признал, что противостояние КНДР с США, Японией, Южной Кореей и другими странами из-за ядерной программы представляет собой «сложную международную ситуацию».

Ким Чен Ын пообещал продолжать развивать экономику страны, которая продолжает продвигать ядерную программу, несмотря на новые санкции ООН, нацеленные на сокращение экспортных доходов Пхеньяна. По его словам, КНДР сталкивается с «испытаниями» в «суровой» ситуации, однако экономика страны растет.

Угрозы Трампа вызвали критику со стороны видного американского сенатора Боба Коркера, возглавляющего сенатский комитет по международным отношениям. В воскресенье он обменялся с президентом гневными твитами.

В интервью New York Times Коркер заявил, что, по его мнению, Трамп воспринимает свою роль американского лидера так же, как роль ведущего реалити-шоу, разбрасываясь угрозами в адрес других стран, из-за чего США могут оказаться «на пути к третьей мировой войне».