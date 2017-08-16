Трамп назвал «мудрым» решение Ким Чен Ына отложить запуски ракет

По словам президента США, альтернативный вариант был бы «катастрофическим и неприемлемым»
ВАШИНГТОН - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын принял «очень мудрое и взвешенное решение», отложив запуск ракет в направлении американской территории Гуам.
Трамп написал в своем Твиттере: «Альтернатива была бы катастрофической и неприемлемой!»
Государственные северокорейские СМИ во вторник распространили заявление Ким Чен Ына о том, что он пока отложил план запуска четырех ракет над Японией в направлении Гуама, в 3400 км к югу, что проверить, «будут ли янки продолжать свое крайне опасное и безответственное поведение».
Китай, главный экономический партнер и единственный крупный союзник КНДР, призвал и Пекин, и Вашингтон прекратить взаимные угрозы, с которыми они выступали в последние дни и недели.
Ким Чен Ын сказал, что Северная Корея способна нанести ракетный удар по континентальной территории США, Трамп же заявил, что США ответят на любую атаку «огнем и яростью, каких мир еще не видел». На следующий день президент отметил, что его предупреждение, возможно, было «недостаточно жестким».
Министр иностранных дел Китая Ван И во вторник сказал российскому коллеге Сергею Лаврову, что две страны должны вместе работать над снижением напряженности, чтобы никто не мог «затеять инцидент у них на пороге».
«Самая важная задача для США и КНДР – "нажать на тормоза" и прекратить раздражать друг друга словами и действиями, снизить температуру накалившейся ситуации и предотвратить назревание "августовского кризиса"», – заявил Ван И.
МИД Китая приводит заявление Лаврова о том, что ситуация может снова обостриться в следующий понедельник, когда США и Южная Корея планируют начать масштабные военные учения.
«Военные методы совершенно неприемлемы для разрешения ядерной проблемы КНДР, необходимо твёрдо придерживаться политико-дипломатических мер и мирного подхода для решения проблемы полуострова», – заявил глава российского внешнеполитического ведомства.
И Китай, и Россия поддержали инициативу США по введению новых санкций ООН против Северной Кореи, которые призваны сократить ее доходы от импорта на треть, то есть на 1 миллиард долларов в год.
Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Корпуса морской пехоты Джозеф Данфорд в среду посетил китайские военные учения в окрестностях города Шэньян.
По словам Данфорда, в беседе с китайским коллегой генералом Фан Фэнхуэем он выразил надежду, что дипломатическое и экономическое давление убедит КНДР прекратить разработку ядерного оружия, однако Вашингтон продолжает военные приготовления.
«Мы надеемся на мирный исход, но нам необходимо провести серьезный разговор о том, что может случиться, если начнутся военные действия», – сказал Данфорд журналистам.
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