Трамп назвал «мудрым» решение Ким Чен Ына отложить запуски ракет

ВАШИНГТОН - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын принял «очень мудрое и взвешенное решение», отложив запуск ракет в направлении американской территории Гуам.

Трамп написал в своем Твиттере: «Альтернатива была бы катастрофической и неприемлемой!»

Государственные северокорейские СМИ во вторник распространили заявление Ким Чен Ына о том, что он пока отложил план запуска четырех ракет над Японией в направлении Гуама, в 3400 км к югу, что проверить, «будут ли янки продолжать свое крайне опасное и безответственное поведение».

Китай, главный экономический партнер и единственный крупный союзник КНДР, призвал и Пекин, и Вашингтон прекратить взаимные угрозы, с которыми они выступали в последние дни и недели.

Ким Чен Ын сказал, что Северная Корея способна нанести ракетный удар по континентальной территории США, Трамп же заявил, что США ответят на любую атаку «огнем и яростью, каких мир еще не видел». На следующий день президент отметил, что его предупреждение, возможно, было «недостаточно жестким».

Министр иностранных дел Китая Ван И во вторник сказал российскому коллеге Сергею Лаврову, что две страны должны вместе работать над снижением напряженности, чтобы никто не мог «затеять инцидент у них на пороге».

«Самая важная задача для США и КНДР – "нажать на тормоза" и прекратить раздражать друг друга словами и действиями, снизить температуру накалившейся ситуации и предотвратить назревание "августовского кризиса"», – заявил Ван И.

МИД Китая приводит заявление Лаврова о том, что ситуация может снова обостриться в следующий понедельник, когда США и Южная Корея планируют начать масштабные военные учения.

«Военные методы совершенно неприемлемы для разрешения ядерной проблемы КНДР, необходимо твёрдо придерживаться политико-дипломатических мер и мирного подхода для решения проблемы полуострова», – заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

И Китай, и Россия поддержали инициативу США по введению новых санкций ООН против Северной Кореи, которые призваны сократить ее доходы от импорта на треть, то есть на 1 миллиард долларов в год.

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Корпуса морской пехоты Джозеф Данфорд в среду посетил китайские военные учения в окрестностях города Шэньян.

По словам Данфорда, в беседе с китайским коллегой генералом Фан Фэнхуэем он выразил надежду, что дипломатическое и экономическое давление убедит КНДР прекратить разработку ядерного оружия, однако Вашингтон продолжает военные приготовления.

«Мы надеемся на мирный исход, но нам необходимо провести серьезный разговор о том, что может случиться, если начнутся военные действия», – сказал Данфорд журналистам.