Трамп заверил, что Ким Чен Ын «не сможет избежать ответственности»

Президент США Дональд Трамп ужесточил риторику в отношении Северной Кореи после того, как КНДР сообщила о намерении провести ракетные пуски в направлении американского острова Гуам.

Выступая в штате Нью-Джерси, Трамп говорил о корейском лидере Ким Чен Ыне лично: «Он проявлял большое неуважение к нашей стране. Он говорил ужасные вещи. И со мной, он не сможет просто избежать ответственности… Это совершенно другая игра».

Вооруженные силы КНДР заявили о намерении провести ракетные пуски – ракеты должны пролететь над Японией и упасть в океан на расстоянии 30-40 км от острова Гуам.

«Давайте посмотрим, что он сделает с Гуамом. Если он что-нибудь сделает с Гуамом, то произойдет событие, которого раньше никто не видел – и это произойдет с Северной Кореей», – заявил Дональд Трамп журналистам, не вдаваясь в дальнейшие детали.

Трамп добавил: «Он не будет угрожать Гуаму. Он не будет угрожать Соединенным Штатам. И он не будет угрожать Японии. И он не будет угрожать Южной Корее».

Вскоре после выступления Трампа министр обороны Джеймс Мэттис, беседуя с журналистами в Маунтин-Вью, штат Калифорния, заявил, что США по-прежнему предпочитают дипломатический подход к северокорейской угрозе и что война стала бы «катастрофическим» поворотом.

Отвечая на вопрос, готовы ли США на случай, если КНДР предпримет враждебные действия, Мэттис сказал: «Мы готовы».

Напряженность в регионе усилилась после того, как в июле Северная Корея, в прошлом году испытавшая две ядерные бомбы, запустила две межконтинентальные баллистические ракеты вопреки протестам мировых держав.

Трамп сказал, что не позволит Пхеньяну разработать ядерное оружие, способное нанести удар по территории США.

Вместо того, чтобы смягчить риторику после резкого заявления о том, что любые угрозы со стороны Пхеньяна «будут встречены огнем и яростью, каких мир еще не видел», Трамп сказал: «Возможно, это было сказано недостаточно жестко».

Прозвучавшее во вторник заявление Трампа встревожило союзников в регионе и вызвало критику со стороны некоторых политиков и экспертов по внешней политике, которые сочли слова президента слишком воинственными для момента, когда уместней была бы более сдержанная риторика.

Выступая в четверг в Бедминстере, штат Нью-Джерси, где он проводит рабочий отпуск, Трамп также объявил, что американский ядерный арсенал «в отличной форме и становится все лучше и мощнее».

Отвечая на вопрос, готов ли он рассмотреть возможность предупредительного удара по КНДР, чтобы лишить ее возможности провести ядерную атаку по США, Трамп сказал: «Посмотрим, что будет происходить».

США и Южная Корея технически до сих пор находятся в состоянии войны с КНДР, поскольку Корейская война 1950-53 гг. закончилась перемирием, а не заключением мирного договора.

Трамп также сказал, что новые санкции в отношении КНДР, принятые Советом Безопасности ООН 5 августа и призванные на треть сократить годовой экспортный доход страны, вероятно, будут не столь эффективными, как предполагалось.

Он призвал Китай, главного союзника и торгового партнера КНДР, приложить больше усилий: «Я думаю, Китай мог бы сделать намного больше… И я думаю, Китай сделает намного больше».