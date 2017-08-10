Советник Трампа пообещал «любые уместные меры» в ответ на угрозы КНДР

Советник президента Дональда Трампа заявил в четверг, что Вашингтон будет использовать «любые уместные меры» для защиты США от угроз Северной Кореи, объявившей о разработке плана пуска ракет, нацеленных на район вблизи американской территории Гуам.

«Дональд Трамп недвусмысленно дал понять, что он использует любые уместные меры для защиты США и их граждан», – заявил заместитель помощника Трампа Себастьян Горка радио ВВС.

«Мы не будем телеграфировать наши сценарии и то, как мы будем реагировать, – добавил он. – Если, играя в покер, вы покажете другим игрокам за столом свои карты, то проиграете. Это не очень хорошая идея в картах и очень плохая – в геополитике».

Напряженность усилилась после того, как Северная Корея провела два ядерных испытания в прошлом году и запустила две межконтинентальных баллистических ракеты в июле.