Трамп сообщил о возможности «довольно жестких мер» в отношении КНДР

Президент США Дональд Трамп в четверг предупредил Северную Корею, что он рассматривает возможность «некоторых довольно жестких мер» в ответ на беспрецедентный запуск ракеты, способной достигать территории США.

Он призвал все страны противостоять «очень плохому поведению» Пхеньяна.

В своем первом публичном выступлении после испытания северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты Трамп не стал вдаваться в детали о том, каким может быть американский ответ, заявив, что речь идет об «угрозе» отметив, что США «будут противостоять ей очень решительно».

Трамп сказал, что не уверен, что пойдет на те жесткие меры, которые он рассматривает, и добавил, что он «не проводит красных линий».

«То, как они себя ведут, – это позор, – сказал Трамп, говоря о руководстве Северной Кореи. – Их поведение очень-очень опасно, и с этим нужно что-то делать».

США рассматривают ряд возможных санкций, экономических мер и других шагов в качестве ответа на действия Пхеньяна.

Заявления Трампа прозвучали в начале его визита в Польшу – второго европейского турне, в ходе которого он встретится с некоторыми европейскими лидерами, включая президента России Владимира Путина.

В среду посол США в ООН Никки Хейли заявила, что действия Северной Кореи «быстро закрывают возможность для дипломатического решения» проблемы, и что США готовы защитить себя и своих союзников.

«Одна из наших возможностей заключается в значительной военной мощи. Мы используем ее, в случае необходимости, но хотели бы этого не делать», – заявила Хейли во время заседания в Совете безопасности ООН, посвященного испытанию Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты.

Ники Хейли также заявила, что Соединенные Штаты предложат ввести новые санкции США против КНДР в «ближайшие дни».

Она также предупредила, что Вашингтон готов прекратить торговлю со странами, торгующих с Северной Кореей, что является нарушений резолюции ООН.

Заместитель представителя России в ООН заявил, что введение новых санкции не будет способствовать решению проблемы. Он также заявил, что испытание Северной Кореей МБР требует ясности и проведения расследования и добавил, что использование военной силы должно быть исключено.

Представители Китая и России призвали США отложить развертывание системы противоракетной обороны THAAD в Южной Корее.

Великобритания поддержала США в вопросе введения новых санкций против Северной Кореи. Представитель Великобритании заявил, что необходимо увеличить цену, которую Пхеньян заплатит за продолжение своих ракетных и ядерных испытаний.