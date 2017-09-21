Трамп объявил о введении новых санкций против Пхеньяна

Президент Трамп издал распоряжение о введении санкций против отдельных лиц и компаний, торгующих с Северной Кореей. Выступая в Нью-Йорке, президент подчеркнул, положение дел, при котором некоторые структуры поддерживают северокорейский режим, неприемлемо.

Ранее в четверг президент Трамп заявил, что собирается ввести новые санкции в отношении КНДР в связи с ядерной угрозой и намерен встретиться с лидерами Южной Кореи и Японии, чтобы спланировать стратегию противодействия Пхеньяну.

«Мы введем дальнейшие санкции против КНДР», – сказал Трамп, отвечая на вопрос в ходе встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани на полях Генассамблеи ООН.

Трамп провел встречи с президентом Южной Кореи Мун Джэ Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также проведет рабочий обед с обоими лидерами на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы обсудить пока не принесшие плодов усилия по прекращению ракетных и ядерных испытаний в КНДР.

Выступая в четверг перед Генассамблеей, Мун Чжэ Ин сказал: «Мы не хотим распада Северной Кореи. Мы не будем добиваться объединения путем поглощения или искусственными средствами».

Он добавил: «Если Северная Корея даже сейчас примет решение оказаться на правильной стороне истории, мы готовы помочь ей вместе с мировым сообществом. Северная Корея должна признать все эти неоспоримые факты как можно скорее».

Мун призвал Пхеньян немедленно прекратить «принимать безответственные решения» и избрать путь диалога.

«Я призываю КНДР прекратить враждебную политику в отношении других стран и отказаться от своей ядерной программы необратимым и поддающимся проверке образом», – сказал южнокорейский лидер, призвав мировое сообщество реагировать «жестко и решительно», пока КНДР не прекратит разработку ядерного оружия.

В ходе встречи с лидером Южной Кореи Трамп отметил, что США и Республика Корея в дружественной атмосфере совместно работают над проблемами двусторонних торговых отношений.

Трамп обещал ввести новые санкции, однако пока неясно, чем они будут отличаться от последнего раунда санкций со стороны Совета Безопасности ООН, направленного против северокорейского экспорта и энергетических поставок.

По словам высокопоставленного представителя администрации, позже в четверг будет сделано заявление по поводу санкций в отношении КНДР, однако нефти оно касаться не будет.

Министр финансов США Стивен Мнучин проведет брифинг для прессы в 15.00, а постпред США в ООН Никки Хейли – в 16.30, сообщают в Белом доме.

В четверг Трамп направил госсекретаря США Рекса Тиллерсона на заседание Совета Безопасности с призывом обеспечить соблюдение санкций против Пхеньяна, призванных ограничить финансирование северокорейских программ разработки оружия.

ООН приняла несколько раундов санкций против КНДР, однако пока они не помешали лидера страны Ким Чен Ына продолжать испытания оружия, в том числе запуски ракет над территорией Японии. Выступая во вторник перед Генеральной Ассамблеей ООН, Трамп назвал Ким Чен Ына «ракетчиком» и заявил, что США «полностью уничтожат Северную Корею», если она совершит атаку на США или их союзников.

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, выступая в среду перед журналистами в Нью-Йорке, отмахнулся от угрозы Трампа, назвав ее «собачьим лаем».

Советник по национальной безопасности Г.Р. Макмастер сказал в интервью CNN, что северокорейские испытания оружия «оказывают дестабилизирующее воздействие на мир и на все страны».

По его словам, США хотят урегулировать ситуацию вокруг северокорейской ядерной программы дипломатическим путем, однако «необходимо быть готовыми к любому развитию событий».

По словам Макмастера, Трамп «не собирается повторять неудачные стратегии прошлого», ведя переговоры с Пхеньяном с целью остановить продвижение его ядерной программы, а в итоге оказываясь в ситуации очередного конфликта.

«В ситуации с КНДР у нас больше нет времени, – сказал Макмастер. – Нельзя больше придерживаться такого подхода».

При этом, по его словам, Трамп намерен «мобилизовать сообщество стран, которые признают, что мы должны вместе и срочно заняться решением этой проблемы… чтобы обеспечить соблюдение санкционного режима и приложить дополнительные усилия… чтобы разрешить эту проблему с КНДР, не доводя до войны».

В четверг Трамп также встретился с президентом Украины Петром Порошенко. Еще одна сегодняшняя встреча – с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.