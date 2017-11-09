Трамп призвал Россию помочь решить проблему Северной Кореи

Президент США и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили несколько острых тем, включая ядерную программу КНДР и двустороннюю торговлю
ПЕКИН – Президент США Дональд Трамп, который, как ожидается, встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите АТЭС во Вьетнаме на этой неделе, в четверг обратился к Москве за помощью в урегулировании конфликта с Северной Кореей.
«Я призываю Россию помочь сдержать эту потенциально трагическую ситуацию», – сказал он, отмечая экономические связи Москвы и Пхеньяна.
Этот призыв прозвучал после продолжительной встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, когда президент США заявил, что он и китайский лидер могут решить, «возможно, все» мировые проблемы.
Трамп и Си Цзиньпин обсудили ряд острых тем во второй день пребывания главы Белого дома в Китае. Среди них – готовность Пекина оказать давление на Северную Корею в связи с ее ядерной программой и американо-китайские торговые отношения.
Трамп излучал уверенность по обеим вопросам. По его словам, он и Си Цзиньпин уверены, что «решение» северокорейской проблемы существует.
Трамп публично призвал Си Цзиньпина оказать давление на Северную Корею, с тем чтобы она отказалась от программы создания ядерного оружия. Он сказал, что Китай может решить проблему «легко и быстро».
«Если Cи Цзиньпин приложит все усилия, это произойдет, – сказал Трамп. – В этом нет никаких сомнений».
Он сказал, что торговые отношения двух стран, которые, как он посетовал, «далеки от нормальных», будут «справедливыми и замечательными для нас обоих».
В ходе визита президента Трампа в Пекин Китай и США подписали коммерческие соглашения общей стоимостью 206,5 миллиардов долларов.
Соглашения, подписанные в четверг на церемонии в присутствии Трампа и Си Цзиньпина, включали контракты на продажу микропроцессоров, реактивных двигателей и автозапчастей.
«Я рассчитываю на многие годы успеха и дружбы при совместной работе, направленной не только на решение наших проблем, но и мировых проблем, проблем, касающихся серьезных угроз и безопасности, – сказал Трамп между встречами в Доме народных собраний. – Я верю, что мы можем решить почти все из них, возможно, все».
Си Цзиньпин сказал, что между ним и Трампом произошел глубокий обмен мнениями, и они достигли консенсуса по многим вопросам, представляющим взаимный интерес.
«Для Китая сотрудничество – это единственный реальный выбор, единственная взаимовыгодная ситуация, которая может привести к лучшему будущему», – сказал он.
Си Цзиньпин заявил, что Китай и США за прошедший год укрепили диалог по всем направлениям и активизировали сотрудничество по важным международным проблемам, таким как Корейский полуостров и Афганистан.
«Отношения между Китаем и США находятся на новой исторической стартовой точке», – отметил председатель КНР.
«Китай не будет закрывать свои двери и откроет их еще шире», – сказал он, добавив, что иностранные компании в Китае, включая американские, увидят, что рынок станет «более открытым, более прозрачным и более упорядоченным».
Перед началом переговоров, проходивших за закрытыми дверями, китайские власти устроили Трампу пышный прием, включавший специальную церемонию приветствия на площади перед Домом народных собраний.
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.