Трамп призвал Россию помочь решить проблему Северной Кореи

ПЕКИН – Президент США Дональд Трамп, который, как ожидается, встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите АТЭС во Вьетнаме на этой неделе, в четверг обратился к Москве за помощью в урегулировании конфликта с Северной Кореей.

«Я призываю Россию помочь сдержать эту потенциально трагическую ситуацию», – сказал он, отмечая экономические связи Москвы и Пхеньяна.

Этот призыв прозвучал после продолжительной встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, когда президент США заявил, что он и китайский лидер могут решить, «возможно, все» мировые проблемы.

Трамп и Си Цзиньпин обсудили ряд острых тем во второй день пребывания главы Белого дома в Китае. Среди них – готовность Пекина оказать давление на Северную Корею в связи с ее ядерной программой и американо-китайские торговые отношения.

Трамп излучал уверенность по обеим вопросам. По его словам, он и Си Цзиньпин уверены, что «решение» северокорейской проблемы существует.

Трамп публично призвал Си Цзиньпина оказать давление на Северную Корею, с тем чтобы она отказалась от программы создания ядерного оружия. Он сказал, что Китай может решить проблему «легко и быстро».

«Если Cи Цзиньпин приложит все усилия, это произойдет, – сказал Трамп. – В этом нет никаких сомнений».

Он сказал, что торговые отношения двух стран, которые, как он посетовал, «далеки от нормальных», будут «справедливыми и замечательными для нас обоих».

В ходе визита президента Трампа в Пекин Китай и США подписали коммерческие соглашения общей стоимостью 206,5 миллиардов долларов.

Соглашения, подписанные в четверг на церемонии в присутствии Трампа и Си Цзиньпина, включали контракты на продажу микропроцессоров, реактивных двигателей и автозапчастей.

«Я рассчитываю на многие годы успеха и дружбы при совместной работе, направленной не только на решение наших проблем, но и мировых проблем, проблем, касающихся серьезных угроз и безопасности, – сказал Трамп между встречами в Доме народных собраний. – Я верю, что мы можем решить почти все из них, возможно, все».

Си Цзиньпин сказал, что между ним и Трампом произошел глубокий обмен мнениями, и они достигли консенсуса по многим вопросам, представляющим взаимный интерес.

«Для Китая сотрудничество – это единственный реальный выбор, единственная взаимовыгодная ситуация, которая может привести к лучшему будущему», – сказал он.

Си Цзиньпин заявил, что Китай и США за прошедший год укрепили диалог по всем направлениям и активизировали сотрудничество по важным международным проблемам, таким как Корейский полуостров и Афганистан.

«Отношения между Китаем и США находятся на новой исторической стартовой точке», – отметил председатель КНР.

«Китай не будет закрывать свои двери и откроет их еще шире», – сказал он, добавив, что иностранные компании в Китае, включая американские, увидят, что рынок станет «более открытым, более прозрачным и более упорядоченным».

Перед началом переговоров, проходивших за закрытыми дверями, китайские власти устроили Трампу пышный прием, включавший специальную церемонию приветствия на площади перед Домом народных собраний.