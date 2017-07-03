Трамп обсудил северокорейскую ядерную угрозу с лидерами Китая и Японии

Президент США Дональд Трамп провел телефонные разговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, обсудив с ними угрозу, исходящую от ядерной программы Северной Кореи.

Белый дом сообщил, что Трамп и Си Цзиньпин «подтвердили свою приверженность безъядерному Корейскому полуострову», в то время как Трамп также поднял вопрос об угрозе северокорейской программы разработки баллистических ракет.

Что касается разговора Трампа и Абэ, Белый дом сообщил, что лидеры обеих стран согласились с необходимостью усилить давление на Северную Корею, чтобы она «сошла с опасного пути». Они также отметили, что США и Япония готовы ответить «на любую угрозу или действия со стороны Северной Кореи».

В сообщениях Белого дома также говорится, что Трамп и Си Цзиньпин, Трамп и Абэ с нетерпением ожидают личных встреч, которые должны состояться на этой неделе в ходе саммита лидеров «Большой двадцатки» в Гамбурге.

Помимо двусторонних встреч с лидерами Китая и Японии у Трампа запланированы встречи с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином и президентом России Владимиром Путиным.

В воскресенье по меньшей мере 10 тысяч человек в Гамбурге приняли участие в мирной акции протеста против предстоящего саммита. Это одна из приблизительно 30 акций протеста, которые запланированы на ближайшие дни. Некоторые из них направлены против политики Трампа, в том числе против его намерения вывести США из международного соглашения по климату, заключенного в Париже в 2015 году и направленного на ограничение выбросов парниковых газов в ближайшие годы.

Саммиты мировых лидеров часто проводятся в удаленных курортных местах с ограниченным доступом, где проще обеспечивать безопасность участников.

В случае Гамбурга дело обстоит иначе. Канцлер Германии Ангела Меркель выбрала этот город в качестве места проведения саммита, в частности для того, чтобы показать мировым лидерам, что протесты играют признанную роль в жизнеспособной демократии.