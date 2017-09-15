ВАШИНГТОН – Президент США Дональд Трамп пригрозил принять меры в отношении Ирана уже в следующем месяце, в очередной раз выразив недовольство по поводу ядерного соглашения, заключенного в 2015 году между Тегераном и шестью мировыми державами, в том числе США.

«Мы не будем мириться с тем, что они делают, – сказал Трамп в четверг, выступая перед журналистами на борту своего самолета. – Они нарушают столько отдельных пунктов, и к тому же противоречат самому духу этого соглашения. Вот увидите, что мы предпримем в октябре. Это будет очень очевидно».

О том, какие именно меры планируется принять, пока не сообщается.

Трамп вновь заявил, что «это соглашение с Ираном не следовало заключать».

В четверг США, действуя в соответствии с ядерным соглашением, смягчили некоторые санкции в отношении Ирана, однако решение о том, сохранять ли само соглашение, пока не принято.