Трамп не разрешит трансгендерам служить в вооруженных силах США

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что не позволит трансгендерам служить в вооруженных силах США в каком-либо качестве.

«Проконсультировавшись со своими генералами и военными экспертами, прошу учесть, что правительство Соединенных Штатов не позволит... трансгендерам служить в вооруженных силах США в каком-либо качестве», – написал Трамп в «Твиттере».