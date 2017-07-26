Трамп не разрешит трансгендерам служить в вооруженных силах США

Президент сообщил об этом в среду в своем «Твиттере»
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что не позволит трансгендерам служить в вооруженных силах США в каком-либо качестве.
«Проконсультировавшись со своими генералами и военными экспертами, прошу учесть, что правительство Соединенных Штатов не позволит... трансгендерам служить в вооруженных силах США в каком-либо качестве», – написал Трамп в «Твиттере».
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