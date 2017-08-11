Трамп заинтересован в мирном разрешении кризиса c КНДР

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал ситуацию с Северной Кореей, как «очень опасную», однако выразил надежду на то, что кризис удастся разрешить.

Трамп вышел к журналистам после совещания с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, послом США в ООН Никки Хэйли и советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером в гольф-клубе в Нью-Джерси.

Президент США подчеркнул, что крайне заинтересован в мирном разрешении кризиса: «Никто не заинтересован в мирном решении больше, чем президент Трамп».

Говоря об угрозе северокорейского удара по американскому острову Гуам, Трамп заявил, что верит в том, что «Гуам будет в большой безопасности», и что «Северная Корея столкнется с большими проблемами, если что-нибудь произойдет с Гуамом».

Трамп также сообщил, что готовятся новые санкции в отношении КНДР.

Отвечая на вопрос о кризисе в Венесуэле, Трамп сказал, что США «имеют много вариантов действий, включая военный, если необходимо». Ранее США ввели санкции в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро за нарушения прав человека.