Кирстен Нилсен номинирована на должность министра внутренней безопасности

Президент Дональд Трамп в четверг номинировал заместителя главы своей администрации Кирстен Нилсен на должность руководителя министерства внутренней безопасности США.

До прихода в Белый дом Нилсен возглавляла секретариат Джона Келли в то время, когда он руководил министерством внутренней безопасности. Представляя ее во время официальнй церемонии, Дональд Трамп подчеркнул, что это первый случай, когда бывший сотрудник ведомства станет во главе целого министерства.

«Я знаю, что вы никогда не откажетесь от выполнения своих обязательств перед гражданами, законом и страной, которой мы все приносили клятву», - сказал президент США.

Нилсен входит в «ближний круг» главы президентской администрации Джона Келли и считается экспертом в вопросах национальной безопасности. В свое время она занимала пост советника президента Джорджа Буша-младшего.

Назначение Кирстен Нилсен теперь должен утвердить Сенат США.