По словам Трампа, комиссионер НФЛ поддержал его призыв вставать при исполнении гимна

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что комиссионер Национальной футбольной лиги Роджер Гуделл решил поддержать его призыв, чтобы все игроки вставали во время исполнения национального гимна. НФЛ назвала это заявление «неточным».

«Давно пора: Роджер Гуделл из НФЛ наконец потребовал, чтобы все игроки вставали во время исполнения нашего великого Национального гимна. Уважайте нашу страну», – написал Трамп в «Твиттере».

Однако НФЛ, явно отвечая на твит Трампа, опубликовала заявление, в котором назвала его комментарий неточным.

«Прозвучавший сегодня утром комментарий о позиции комиссионера в отношении гимна неточен. Как мы заявили вчера, на следующей неделе состоится обсуждение этих вопросов с владельцами команд», – говорится в заявлении.

«НФЛ прилагает много усилий, чтобы перейти от протеста к прогрессу, чтобы сплотить людей», – заявила лига. Сообщается также, что Гуделл во вторник встретился с игроками команды Miami Dolphins, сотрудниками правоохранительных органов и общественными деятелями, чтобы лично засвидетельствовать «невероятную работу, которую делают наши игроки и клубы для укрепления своих общин».

Владельцы команд и игроки лиги встретятся на следующей неделе в Нью-Йорке, чтобы решить, что делать с протестными жестами перед началом матчей.

Трамп уже некоторое время ведет словесную войну против более 200 игроков НФЛ, преимущественно афроамериканцев, которые на последних играх опускались на одно колено во время исполнения национального гимна в знак протеста против расизма в США и дискриминации меньшинств со стороны правоохранительных органов.