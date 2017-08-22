Вашингтон может усилить давление на Пакистан в рамках новой афганской стратегии

После многомесячных дискуссий с участием высших лиц в администрации Белого дома и Министерстве обороны США Дональд Трамп в понедельник обнародовал свою новую стратегию по Афганистану. Президент представил новый подход к борьбе с терроризмом в этой стране, который будет носить ситуативный, и даже – непредсказуемый, характер.

Президент Трамп заявил о намерении продолжать войну в Афганистане, которую он когда-то назвал «напрасной тратой денег». Заявление было сделано на военной базе Форт-Майер в штате Вирджиния.

По словам Трампа, нельзя забывать, что главной целью внешней политики США должны быть интересы национальной безопасности. Как подчеркнул президент, его администрация тщательно изучила все варианты стратегии США в Афганистане. Он отметил, что его первоначальным импульсом был вывод всех войск из этой страны. Но затем, указал Трамп, он понял, что последствия скорого вывода войск из Афганистана, по его выражению, «неприемлемы».

«Поспешный уход создаст вакуум, который немедленно заполнят террористы, включая ИГИЛ и “Аль-Каиду”, точно так же, как это случилось перед терактами 11-го сентября», - сказал президент.

США ведут войну в Афганистане уже 16 лет. Она проходит в условиях, когда афганское правительство национального единства раздроблено и поражено системной коррупцией.

Правильная стратегия, сказал глава Белого дома, это – покончить с ситуацией, когда Афганистан превращается в убежище для террористов всех мастей, угрожающих Америке. Для этого, считает Дональд Трамп, действия американских войск должны быть непредсказуемыми и основанными на требованиях текущего момента.

«Мы больше не будем говорить о численности войск или о наших дальнейших военных действиях, - заявил Трамп. - Отныне, в нашей стратегии мы будем руководствоваться ситуацией на местах, а не произвольными графиками. Враги Америки никогда не должны знать о наших планах или думать, что они смогут взять нас измором. Я не скажу, когда мы будем атаковать, но атаковать будем».

Президент также указал, что лояльность США к нынешним афганским властям – невечна, и что своей поддержкой Вашингтон не дает Кабулу карт-бланш, а хочет видеть ответные «военные, политические и экономические усилия». Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты больше не хотят оплачивать американскими деньгами и жизнями строительство в других странах демократий по американскому образцу.

Афганский лидер Ашраф Гани во вторник утром по-своему отреагировал на речь президента США, отметив, прежде всего, приверженность Белого дома войне с терроризмом в его стране.

«Сегодня – особенный день, потому что несколько часов назад президент США выступил с речью, - отметил Гани. - Я надеюсь, что вы все ее слушали. Его посыл заключался в том, что американская поддержка Афганистану не ограничена какими-либо временными рамками или условиями. Америка будет вместе с Афганистаном до конца».

Аналогичное предупреждение прозвучало из уст Дональда Трампа и в адрес властей Пакистана:

«Мы платили Пакистану миллиарды и миллиарды долларов, и в то же время они укрывают тех самых террористов, с которыми сражаются. Нам нужно изменить эту ситуацию, и мы сделаем это безотлагательно».

Комментируя речь Трампа, министр правительства Пакистана Ахсан Икбал сказал корреспонденту «Голоса Америки», что его страна «не проявляет терпимости к террористам и не является безопасным убежищем для кого-либо из них».

В свою очередь у некоторых западных экспертов есть опасения, что усиление давления США на Пакистан может иметь негативные последствия.

«Мне представляется, что ужесточение позиции в отношении Пакистана приведет к тому, что Исламабад удвоит ставки и еще больше укрепит связи с этими группировками, - считает Майкл Кугелман, политолог Центра Вудро Вильсона. -Мы столкнулись с очень сложной задачей».

Несмотря на эти опасения, президент Трамп явно уверен, что, если с терроризмом в Афганистане и Пакистане будет покончено, Белый дом сможет вести более конструктивный диалог с властями этих и других азиатских государств.