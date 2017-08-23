Трамп: «В США нет настолько глубокого раскола, чтобы его нельзя было излечить»

Президент выступил перед ветеранами в Неваде
Президент США Дональд Трамп выступил в среду перед дружественной по отношению к нему аудиторией в городе Рино, штат Невада. Главный посыл его речи – обращенный к стране призыв к сплочению.
«В США нет настолько глубокого раскола, чтобы его нельзя было излечить», – заявил президент Трамп.
В заготовленном обращении к национальному съезду «Американского легиона» (организации ветеранов войны) Трамп подчеркивает, что «настало время залечить раны, разделявшие нас, и попытаться обрести единство на основе общих ценностей, которые нас объединяют». Текст выступления содержит и такую фразу: «Мы – единый народ, у нас одна родина и один флаг».
Накануне Трамп выступил в Финиксе, штат Аризона, где заявил, что готов рискнуть бюджетным кризисом ради выполнения своего предвыборного обещания построить стену на границе с Мексикой.
В Финиксе Трамп также в очередной раз подверг критике СМИ за освещение его реакции на события в Шарлотсвиле, где акция ультраправых вылилась в массовые беспорядки, в ходе которых погибла 32-летняя Хизер Хейер. Трампа критиковали за то, что возложил вину за произошедшее на обе стороны.
Известно, что настрой выступлений Трампа часто резко меняется за короткие периоды времени, как это случилось в понедельник в его долгожданной речи о военной стратегии по Афганистану. В этом выступлении президента прозвучали примирительные нотки: он призвал США «вновь стать страной, которая не воюет сама с собой».
Несколько прогрессистских протестных группировок заявили, что собираются встретить Трампа по прибытии в конференц-центр Рино. Организаторы подчеркивают, что протесты будут мирными.
После выступления в Рино Трамп планирует подписать законопроект, который ускорит процесс оформления льгот для ветеранов. По оценкам Белого дома, сейчас удовлетворения своих заявок ждут 470 000 ветеранов.
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