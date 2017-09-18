Трамп обещал вскоре объявить, как он поступит с иранским ядерным соглашением

Как заявил в понедельник президент Трамп, он убежден, что «у нас действительно есть шанс» для установления мира между Израилем и палестинцами. Президент сказал также, что «очень скоро» объявит о решении, касающемся ядерного соглашения с Ираном.

Вопрос о том, как Дональд Трамп намерен поступить с заключенным в 2015 году международным соглашением по иранской ядерной программе, в достижении которого США сыграли кардинальную роль, прозвучал в начале встречи Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Отвечая на него, президент сказал: «Вы увидите (это) очень скоро». Нетаньяху заявил, что ожидает обсуждения того, что он назвал «ужасным» соглашением с Ираном, а также вопроса о снижении иранского влияния в регионе.