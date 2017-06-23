Трамп не собирается увольнять спецпрокурора Мюллера

Президент США Дональд Трамп не собирается увольнять Роберта Мюллера, специального прокурора, который был назначен для проведения независимого расследования предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016-м году, а также возможного сговора между членами предвыборного штаба Трампа с Россией, сообщили представители Белого дома в пятницу.

На ежедневном брифинге для СМИ пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что, несмотря на то, что Трамп обладает полномочиями уволить Мюллера, «у него нет намерений делать это».