Трамп не собирается увольнять спецпрокурора Мюллера

Несмотря на имеющиеся полномочия уволить спецпрокурора, который ведет независимое расследование по России, президент не будет это делать
Президент США Дональд Трамп не собирается увольнять Роберта Мюллера, специального прокурора, который был назначен для проведения независимого расследования предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016-м году, а также возможного сговора между членами предвыборного штаба Трампа с Россией, сообщили представители Белого дома в пятницу.
На ежедневном брифинге для СМИ пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что, несмотря на то, что Трамп обладает полномочиями уволить Мюллера, «у него нет намерений делать это».
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