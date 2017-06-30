Трамп и Мун пообещали заморозить ядерную программу Северной Кореи

Главной темой переговоров президента Дональда Трампа и лидера Южной Кореи Мун Чжэ Ина, находящегося с визитом в Вашингтоне, стала северокорейская ядерная программа. Кроме этого, в пятницу глава Белого дома заявил, что он намерен изменить условия «очень тяжелого» торгового соглашения с Сеулом.

В ходе избирательной кампании 2016 года Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой «несправедливых» торговых соглашений с зарубежными странами, предупреждая, что США могут в одностороннем порядке выйти из договора с Южной Кореей, подписанным президентом Бараком Обамой пять лет назад.

Торговый дефицит США после заключения торгового соглашения с Сеулом, известного как KORUS, в 2012 году, вырос более, чем вдвое, и сегодня составляет 27,7 миллиардов долларов. Ожидалось, что в результате подписания договора объем американскго экспорта может достичь 10 миллиардов долларов в год, но вместо этого за пять лет экспортыне доходы производителей из США снизились на 3 миллиарда.

Во время встречи с президентом Мун Чжэ Ином в Овальном кабинете в пятницу, Дональд Трамп заявил, что лидеры двух стран «достигли больших успехов».

«Мы пересматриваем условия торгового соглашения с Южной Кореей, и я надеюсь, что это будет равноправный договор, отвечающий интересам обеих стран», - сказал президент США.

Он также заявил, что стороны обсудили «многочисленные возможности» оказания давления на Северную Корею.

В свою очередь, президент Мун Чжэ Ин предпочел не упоминать о торговом соглашении, заявив лишь, что планирует «наладить дружеские связи» с президентом Трампом.

«У нас был очень откровенный разговор о многих вопросах, включая проблему ядерной программы Северной Кореи и другие вопросы, представляющие взаимный интерес», – сказал он.

Накануне визита в Вашингтон президент Мун заявил, что хочет обсудить «двух этапный подход» к проблеме ядерной программы Пхеньяна, который предполагает замораживание любых разработок подобного оружия, а затем полное уничтожение всех компонентов боезарядов.

Еще одной темой для обсуждения могут стать планы США по размещению на территории Южной Кореи системы противоракетной обороны THAAD. Против этого неоднократно выступал Пекин, а сам президент Мун после вступления в должность в мае этого года старался не комментировать это решения, ограничиваясь заявлениями о том, что у властей страны есть «технические и политические вопросы» к американским партнерам.

Комментируя прошедшие переговоры, президент Трамп заявил, что программа Пхеньяна по созданию ядерного и ракетного оружия требует «решительного ответа».

«Эра стратегической терпимости по отношению к режиму в Северной Кореи провалилась, - сказал он, выступая в Розовом саду Белого дома. – Если честно, то терпение закончилось. Мы тесно сотрудничаем с Южной Кореей и Японией, так же, как и с партнерами во всем мире, обсуждая дипломатические, экономические меры и меры безопасности, которые позволят защитить наших союзников и наших граждан от угрозы, известной, как Северная Корея».

Он также сообщил, что в ходе переговоров глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин согласился продолжить консультации о новом торговом соглашении с США.

«Мы продолжим работу по устранению барьеров, мешающих взаимной торговле и доступу к рынкам», - сказал Дональд Трамп.

По его словам, стороны также обсудили проблему «справедливого» разделения расходов на оборону между Южной Кореей и США.