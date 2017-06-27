Трамп и Моди обсудили проблемы безопасности и торговли

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещали объединить усилия по укреплению безопасности и торговых связей между двумя странами.

Назвав переговоры с президентом Трампом «очень успешными и плодотворными», премьер-министр Индии заключил американского лидера в свои традиционные «медвежьи» объятия в Розовом саду Белого дома.

Главной темой их дискуссий стали проблемы безопасности.

Моди объявил об активизации сотрудничества в области борьбы с терроризмом, включая расширение обмена разведывательной информацией.

«Главным приоритетом для президента Трампа и меня является защита наших обществ от таких глобальных угроз, как терроризм, и наша цель – укрепление Индии и Соединенных Штатов, двух великих демократий мира», – сказал Моди.

Трамп подчеркнул, что Индия и США могут показать пример многим другим странам и достичь больших успехов в борьбе с общими угрозами.

«Мы уничтожим радикальный исламский терроризм», – пообещал Трамп.

Ожидаемое многомиллиардное соглашение о продаже американских разведывательных дронов для индийских ВМС, которое объединяет в себе вопросы безопасности и торговли, будет способствовать сокращению торгового дефицита, который сейчас составляет 24 миллиарда долларов в пользу Индии.

На встрече делегаций двух стран в зале заседаний кабинета в Белом доме президент, сидевший в окружении вице-президента и госсекретаря, поблагодарил Индию за заказ американской военной техники.

«Никто не делает такую военную технику, как мы, – сказал президент США. – Никто даже близко не подступается к этому уровню. Поэтому мы очень благодарны вам.

Хотя официально приезд Моди не считается государственным визитом, представители США сообщили, что они расстелили красную ковровую дорожку для индийского премьер-министра.

Моди стал первым зарубежным лидером, в честь которого Трамп дал обед в Белом доме.