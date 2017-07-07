Дональд Трамп встретился с президентом Мексики

Президент США Дональд Трамп впервые после вступления в должность встретился с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето. Трамп заявил журналистам, что по-прежнему намерен добиться, чтобы Мексика заплатила за строительство стены, которую президент США планирует построить на границе между двумя соседними государствами.

Перед началом переговоров на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге, Трампу был задан вопрос: хочет ли он по-прежнему, чтобы Мексика оплатила строительство стены? – Трамп ответил: «Безусловно».

Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай, принявший участие в 30-минутной беседе, впоследствии сообщил, что тема стены на ней не поднималась. Трамп назвал Пенья Ньето – «другом» и сказал, что на переговорах по НАФТА достигнут «очень хороший прогресс».

Трамп намерен пересмотреть Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), считая его невыгодным для США – Видегарай заявил, что переговоры по этому вопросу начнутся 16 августа.