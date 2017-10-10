Дональд Трамп провел консультации с Генри Киссинджером

Президент Дональд Трамп во вторник провел встречу в Белом доме с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером. Главной темой консультаций стали отношения с Китаем и продолжающийся конфликт с Северной Кореей.

Глава Белого дома заявил, что считает Генри Киссинджера «человеком, обладающим огромным талантом, опытом и знаниями». Он отказался отвечать на вопросы о деталях своих переговоров с экс-госсекретарем.

При этом Дональд Трамп счел нужным сообщить, что он по-прежнему доверяет главе Госдепартамента Рексу Тиллерсону, опровергнув информацию о конфликте с руководителем дипломатического ведомства США.

«Я никого не отстранял от решения вопросов, - сказал Дональд Трамп. – Я не верю в политику отстранения».