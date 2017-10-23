Президент Трамп принимает в Белом доме премьер-министра Сингапура

В центре внимания – экономика и проблемы безопасности
Президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луна.
Глава сингапурского правительства находится с официальным рабочим визитом в США.
В повестке дня переговоров – вопросы экономического сотрудничества и безопасности.
«Президент и премьер-министр обсудят пути дальнейшего укрепления наших экономических связей, связей в сфере безопасности и связей между людьми», – отмечается в распространенном ранее заявлении Белого дома.
Как отмечают СМИ, Ли Сянь Лун – уже четвертый руководитель из Юго-Восточной Азии, с которым встречается президент Трамп.
Позднее в понедельник Дональд Трамп и Ли Сянь Лун выступят перед журналистами в Розовом саду Белого дома
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