Президент Трамп принимает в Белом доме премьер-министра Сингапура

Президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луна.

Глава сингапурского правительства находится с официальным рабочим визитом в США.

В повестке дня переговоров – вопросы экономического сотрудничества и безопасности.

«Президент и премьер-министр обсудят пути дальнейшего укрепления наших экономических связей, связей в сфере безопасности и связей между людьми», – отмечается в распространенном ранее заявлении Белого дома.

Как отмечают СМИ, Ли Сянь Лун – уже четвертый руководитель из Юго-Восточной Азии, с которым встречается президент Трамп.

Позднее в понедельник Дональд Трамп и Ли Сянь Лун выступят перед журналистами в Розовом саду Белого дома