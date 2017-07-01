Трамп продолжает «виртуальную войну» с медиа

Президент Дональд Трамп в субботу продолжил атаку на журналистов. В серии сообщений в социальной сети «Твиттер», последовавших за поздравлением премьер-министру и гражданам Канады со 150-летием основания государства, глава Белого дома вернулся к виртуальной войне в ведущими телеканала MSNBC Джо Скарборо и Микой Бжезински, которую он начал в минувший четверг.

«Сумасшедший Джо Скарборо и тупая как камень Мика неплохие люди, но их неудачное по рейтингам шоу управляется их боссами из NBC. Очень плохо», – написал президент США.

Предыдущие атаки Трампа на журналистов вызвали волну критики в политических кругах Вашингтона. Со словами осуждения выступили наиболее влиятельные конгрессмены и сенаторы, представляющие Республиканскую партию.

«Это нужно прекратить, - написала в своем твиттер-аккаунте сенатор Сьюзан Коллинз. - Мы можем иметь разногласия, но обязаны проявлять цивилизованность и уважение».

«Господин президент, - обратился к главе Белого дома сенатор Линдси Грэм. – Ваш твит недостоин офиса (президента) и демонстрирует самую худшую сторону американской политики».

Критика со стороны ведущих политиков не помешала Дональду Трампу в субботу продолжить атаки на медиа. В одном

из твитов он назвал работу журналистов телекомпании CNN «мусорной журналистикой» и заявил, что канал NBC уволил ведущую Грету Ван Шустерен из-за того, что она отказалась выполнять распоряжения руководства и критиковать президента США.