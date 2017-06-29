Трамп высмеял известную американскую телеведущую

Президент США Дональд Трамп в четверг продолжил нападки на СМИ, на сей раз направив их против конкретного представителя индустрии и высмеяв внешность известной телеведущей.

Трамп давно обвиняет крупнейшие СМИ в распространении «фейковых новостей», когда ему не нравится, как они освещают его деятельность в Белом доме. В очередном твите он обрушился с критикой на ведущую утреннего ток-шоу Morning Joe Мику Бжезински, которая ведет программу вместе со своим женихом Джо Скарборо.

«Я слышал, что низкорейтинговое шоу @Morning_Joe плохо отзывается обо мне (больше его не смотрю), – написал Трамп. – Так как же вышло, что полоумная Мика с низким I.Q. и псих Джо перед Новым годом три раза подряд приезжали ко мне в Мар-а-Лаго и просили принять их. У нее все лицо было в крови после подтяжки. Я им отказал!»

Телеведущие тогда заявили, что приезжали в поместье Трампа во Флориде, чтобы договориться об интервью с избранным президентом, до инаугурации которого оставалось меньше месяца.

Трамп не уточнил, что именно вызвало его гнев в четверг, однако Бжезински заявила, в частности, что «ничто так не улучшает самочувствия человека, как напечатать поддельную обложку о себе, лгать каждый день и разрушать страну».

В появившейся на этой неделе публикации Washington Post говорится о том, что Трамп продемонстрировал в нескольких принадлежащих ему клубах для игры в гольф поддельную обложку журнала Time со своим портретом.

Перед вступлением в должность Трамп не раз появлялся в эфире их шоу, однако затем ведущие стали критиковать его президентство, и он стал нападать на них.

Директор Белого дома по социальным медиа Дэн Скавино-младший в четверг также выступил с критикой в адрес ведущих, написав в своем личном «Твиттере»: «#ТупаякакпробкаМика и ее любовник #РевнивецДжо растеряны и опечалены с тех пор, как @POTUS @realDonaldTrump перестал отвечать на их звонки! Ненормальные».

Бжезински вскоре отреагировала, опубликовав собственный твит с рекламным постером хлопьев Cheerios, где изображен ребенок с подписью «Сделано для маленьких ручек», что, очевидно, служит отсылкой к прошлогодней предвыборной кампании, когда ходило множество шуток на тему размера рук Трампа.

Помощники Белого дома и первая леди Мелания Трамп неоднократно – и безуспешно – пытались убедить его воздержаться от едких комментариев в «Твиттере», однако президент утверждает, что это его способ общаться с миллионами людей без искажений, в которых он обвиняет национальные СМИ.

Во время кампании Мелания Трамп призвала американцев быть добрее и щедрее, а став первой леди, пообещала бороться с травлей в Интернете.

«Наша культура стала слишком злой и жестокой, в особенности в отношении детей и подростков», – сказала она.

Телеканал NBC, где идет ток-шоу Morning Joe, опубликовал заявление: «Это печальный день для Америки, когда президент тратит время на оскорбления, ложь и мелочные личные нападки вместо того, чтобы заниматься своей работой»..



Двое республиканских конгрессменов и многие другие немедленно возмутились по поводу очередной тирады Трампа в «Твиттере».

Сенатор от штата Небраска Бен Сасс заявил: «Пожалуйста, просто прекратите. Это ненормально и недостойно вашей должности».

Сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм заявил: «Господин президент, ваш твит неуместен для вашей должности и демонстрирует все проблемы американской политики, а не величие Америки».

Официальный представитель Белого дома Сара Хакаби Сандерс прокомментировала скандал такими словами: «Президент не из тех людей, которые позволят себя затравить».