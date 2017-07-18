Трамп открыл неделю «Сделано в Америке» в Белом доме

ВАШИНГТОН – Президент Дональд Трамп осмотрел выставку товаров, привезенных в Белый дом из всех 50 американских штатов, дав старт неделе «Сделано в Америке».

Из штата Мэн, самого восточного штата, в Вашингтон привезли яхту. Бутылка рома прибыла с берегов Гавайев, проделав путь в 7500 километров.

Даже президентский вертолет с позывным Marine One, был превращен в дорогой экспонат, демонстрирующий возможности промышленности Коннектикута.

Президент запрыгнул в пожарную машину из Висконсина.

«Где пожар? Сейчас потушу», – пошутил Трамп, пока за ним наблюдал вице-президент Майк Пенс, а пресс-секретарь Шон Спайсер фотографировал.

Через несколько минут Трамп подписал прокламацию, провозглашающую 17 июля днем «Сделано в Америке». По его словам, «трудная часть уже проделана», поскольку его администрация устранила регламентирующие барьеры.

«В течение нескольких десятилетий Вашингтон позволял другим странам выкашивать миллионы американских рабочих мест с помощью несправедливых торговых практик, – сказал президент, обращаясь к бизнесменам, представляющим 50 штатов. – Подождите, пока не увидите что-то подходящее для вас. Вы будете очень довольны».

Недельная тематическая кампания администрации Трампа, которая находится у власти около полугода, должна подчеркнуть важность американского производства и подать в выгодном свете ее политику по возвращению рабочих мест из-за рубежа.

Запущенную в понедельник кампанию, однако, несколько омрачает тот факт, что многие, если не большинство, товаров семейного бизнеса Трампа, производятся на зарубежных фабриках.

Сталь и алюминий для строительства некоторых из новейших отелей Трампа в США поступают из Китая. Многие товары, которые продаются в этих отелях, как и в частных гольф-клубах президента, также имеют иностранное происхождение.

Национальный комитет Демократической партии назвал кампанию по продвижению американских товаров «верхом лицемерия», заявив, что президент, вместо того, чтобы поучать, должен показывать пример.

«Если вы защищаете что-то, начните с себя, – заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер. – Где производятся рубашки и галстуки с именем Трампа? В Китае. Где делают мебель под брендом Трампа? В Турции».

Линия одежды, носящей бренд дочери Трампа Иванки Трамп, также производится за рубежом.