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Трамп вновь заявил о поддержке американского производителя

Президент США Дональд Трамп

Президент выступил на открытии недели Made in America

Президент США Дональд Трамп принял участие в состоявшейся в Белом доме церемонии открытия недели Made in America.

Цель мероприятия – продвижение американских товаров.

Президент выступил с речью, повторив один из центральных принципов своей политики – поддержка американского производителя.

«Мы будем покупать американские товары и нанимать американцев», – вновь подчеркнул Трамп.

Кроме того, президент еще раз заявил о намерении отменить и заменить Obamacare.

Глава Белого дома ознакомился с представленными на мероприятии образцами продукции из всех 50 штатов.

В церемонии принял участие вице-президент США Майк Пенс.

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