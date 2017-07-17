Трамп вновь заявил о поддержке американского производителя

Президент выступил на открытии недели Made in America
Президент США Дональд Трамп принял участие в состоявшейся в Белом доме церемонии открытия недели Made in America.
Цель мероприятия – продвижение американских товаров.
Президент выступил с речью, повторив один из центральных принципов своей политики – поддержка американского производителя.
«Мы будем покупать американские товары и нанимать американцев», – вновь подчеркнул Трамп.
Кроме того, президент еще раз заявил о намерении отменить и заменить Obamacare.
Глава Белого дома ознакомился с представленными на мероприятии образцами продукции из всех 50 штатов.
В церемонии принял участие вице-президент США Майк Пенс.
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