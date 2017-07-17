Трамп вновь заявил о поддержке американского производителя

Президент США Дональд Трамп принял участие в состоявшейся в Белом доме церемонии открытия недели Made in America.

Цель мероприятия – продвижение американских товаров.

Президент выступил с речью, повторив один из центральных принципов своей политики – поддержка американского производителя.

«Мы будем покупать американские товары и нанимать американцев», – вновь подчеркнул Трамп.

Кроме того, президент еще раз заявил о намерении отменить и заменить Obamacare.

Глава Белого дома ознакомился с представленными на мероприятии образцами продукции из всех 50 штатов.

В церемонии принял участие вице-президент США Майк Пенс.