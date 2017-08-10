Трамп активизировал нападки в адрес Макконнелла

Президент США Дональд Трамп активизировал нападки в адрес Митча Макконнелла – лидера республиканцев в Сенате и ключевого игрока в продвижении законодательной программы президента.

В четверг Трамп выступил с критикой в адрес Макконнелла, пожаловавшись, что тот не может провести через Сенат законопроект о здравоохранении.

«Можете поверить, что Митч Макконнелл, 7 лет кричавший “отменить и заменить”, не смог этого сделать! Obamacare обязательно нужно отменить и заменить!»

В среду Трамп раскритиковал Макконнелла за недавние заявления о том, что недостаток политического опыта у президента стал одной из причин неразумно завышенных перспектив реформы здравоохранения.

«Сенатор Митч Макконнелл сказал, что у меня “завышенные ожидания”, но я так не думаю. После того, как мы 7 лет слушали про “отмену и замену”, почему это до сих пор не сделано?» – написал президент.

В понедельник, выступая перед избирателями в своем штате Кентукки, Макконнелл заявил: «Наш новый президент, конечно, раньше не занимался такого рода деятельностью. Думаю, у него были завышенные ожидания насчет того, с какой скоростью все происходит в демократическом процессе».

После того, как в конце июля республиканцам в Сенате не удалось провести трижды исправленный законопроект об отмене Obamacare, они заявили, что пока отодвинут реформу здравоохранения на второй план и сфокусируются на других приоритетных вопросах – таких, как налоговая реформа и федеральный бюджет.

Однако Трамп не отступается от проблемы здравоохранения и продолжает критиковать Макконнелла, который пользуется популярностью среди республиканцев. Эти нападки – рискованный подход, учитывая падение рейтингов Трампа среди его самых убежденных сторонников

Несколько последних опросов показали, что респондентов, горячо одобряющих президента, то есть его наиболее верных сторонников, стало меньше. Так, опрос POLITICO-Morning Consult, проводившийся в начале августа, выявил, что число таких респондентов опустилось до рекордного минимума – 18 процентов. Согласно недавнему опросу Университета Куиннипиак, с конца июня число респондентов, ставящих Трампу высшие одобрительные оценки, снизилось с 28 до 23 процентов.

Республиканцы с 2010 года обещают принять законопроект об отмене Закона о доступном здравоохранении – ключевого законодательного достижения экс-президента Барака Обамы. Этот закон обеспечил медицинской страховкой миллионы американцев.

Отмена и замена Obamacare также стала одним из ключевых предвыборных обещаний самого Трампа.