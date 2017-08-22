Трамп: попытка «перезагрузки» после событий в Шарлоттвилле

Президент Трамп предпринимает усилия, с тем, чтобы вернуть администрацию к нормальному ритму работы после трудной недели; с этой целью он проводит во вторник акцию в предвыборном стиле в Финиксе, штат Аризона. Президент пытается оставить позади острые дискуссии, вызванные тем, что он возложил вину за насилие во время акции националистов в Шарлоттсвилле на «обе стороны».

В речи президента о новой стратегии по Афганистану прозвучала отсылка к этой ситуации. Он не упомянул Шарлоттсвилл напрямую, но сказал: «Мы не можем оставаться силой, борющейся за мир во всем мире, если не будем жить в мире друг с другом». Трамп также добавил: «Любовь к Америке требует любви ко всем ее гражданам. Когда мы впускаем в свои сердца патриотизм, в них не остается места предрассудкам, фанатизму и ненависти».

На прошлой неделе президент вызвал политическую бурю, сказав журналистам в Trump Tower: «В этой группе было несколько очень плохих людей. Но с обеих сторон были и очень хорошие люди». Комментарии Трампа вызвали осуждение как у демократов, так и у некоторых республиканцев.

Спикер Палаты представителей Пол Райан в понедельник сказал, что Трамп «мог бы лучше» сформулировать свой ответ на события в Шарлоттсвилле. «Я действительно считаю, что он неудачно выступил во вторник. Это прозвучало как моральная двусмысленность… тогда как нам нужна была моральная ясность».

Акция Трампа в Финиксе – часть продолжающейся кампании по восстановлению связей с его электоратом, равно как и состоявшееся ранее в этом месяце мероприятие в Западной Вирджинии. Однако все больше становится число республиканцев, предостерегающих Трампа, что ему необходимо приложить больше усилий, чтобы устранить существующие в стране противоречия, свидетельством которых стали события в Шарлоттсвилле и недавний протест в Бостоне.

«Я считаю, что нашему президенту пора переосмыслить роль, которую он играет в нашей стране, и перешагнуть через себя, – отмечает сенатор-республиканец из Теннесси Боб Коркер. – Способствовать нарастанию противоречий, потому что они усиливают поддержку со стороны твоей политической базы, – не та формула, которая будет способствовать развитию нашей нации и поможет преодолеть многочисленные проблемы, с которыми мы сталкиваемся сейчас».