WSJ: Адвокаты Трампа рекомендовали Кушнеру подать в отставку

Несколько адвокатов президента США Дональда Трампа посоветовали ему в начале лета попросить его зятя, Джареда Кушнера, уйти с поста советника Белого дома из-за возможных правовых осложнений на фоне расследования по российскому делу, сообщает газета Wall Street Journal.

Близкие к делу источники рассказали изданию, что юристы были обеспокоены по поводу положения Кушнера, который во время предвыборной кампании 2016 года несколько раз встречался с российскими официальными лицами.

Эти опасения, как сообщает газета, они донесли до самого Трампа.

Как утверждается, пресс-секретари юридической команды Трампа уже составили черновик заявления, где пояснялось, почему Кушнер уходит из Белого дома.

В заявлении, которое должно было быть опубликовано от лица Кушнера, утверждалось, что токсичный политический климат превратил встречу Кушнера с российским адвокатом в атаку на Трампа, пишет газета.

Больше всего юристов Трампа беспокоила именно эта встреча, которая состоялась летом 2016 года при участии Дональда Трампа-младшего и бывшего менеджера предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта.

Встреча была организована после того, как команде Трампа предложили компромат на демократа Хиллари Клинтон.

Кушнер в июле предстал перед сенатским юридическим комитетом, чтобы рассказать об этой встрече, которую он назвал «пустой тратой времени».

Главный юрист Трампа Джон Дауд заявил, что не согласен с другими адвокатами президента в оценке Кушнера.

«Я совершенно не согласен с этой точкой зрения. По-моему, она абсурдна, – сказал он в интервью Wall Street Journal. – Я озвучил свою позицию».

Такой же позиции придерживается и сам Трамп. По словам одного из источников, президент считает, что Кушнер не сделал ничего плохого и у него нет причин подавать в отставку.