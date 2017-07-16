Адвокат Трампа предположил, что Секретная служба проверила россиян, встретившихся с Трампом-младшим

Один из личных адвокатов президента Дональда Трампа выступил в защиту встречи сына президента с гражданами России во время предвыборной кампании 2016 года, предположив, что встреча с участием Дональда Трампа-младшего была одобрена Секретной службой США.

«Если это было столь неблаговидно, то мне интересно, почему Секретная служба пропустила этих людей. В тот момент президент находился под защитой Секретной службы, и это вызывает у меня вопросы», – сказал член группы юристов Трампа Джей Секулоу, выступая в программе «На этой неделе» на канале АВС.

В письменном ответе на просьбу прокомментировать высказывания Секулоу представитель Секретной службы Мейсон Брэйман сообщил, что Трамп-младший не находился под защитой Секретной службы в момент проведения встречи, в которой также принимали участие два высокопоставленных представителя предвыборного штаба его отца.

«Дональд Трамп-младший не был объектом защиты Секретной службы США в июне 2016 года. Поэтому мы не проверяли людей, с которыми он встречался в то время», – говорится в письменном ответе Секретной службы.

Трамп-младший признал, что встречался с российским юристом в Нью-Йорке во время предвыборной кампании, после того, как ему сообщили, что она может располагать разоблачительной информацией о кандидате демократов Хиллари Клинтон.

Из переписки, опубликованной сыном президента несколько дней назад, следует, что он с энтузиазмом согласился встретиться с женщиной, которая, как ему сказали, являлась адвокатом российского правительства. Эта женщина, которую зовут Наталья Весельницкая, заявила, что является частным адвокатом и отрицает связи с Кремлем.

В пятницу телеканал NBC News сообщил, что еще одним участником встречи был лоббист, некогда служивший в советской контрразведке. Во встрече также принимали участие зять президента Джаред Кушнер и бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт.

Сам Трамп заявил, что узнал об этой встрече лишь несколько дней назад.

Комментарии Секулоу вызвали незамедлительную критику, в том числе со стороны Фрэнсиса Таунсенда, советника бывшего президента Джорджа Буша-младшего по национальной безопасности.

«Что ж, давайте сваливать вину и бросать под автобус людей из Секретной службы, которые защищают президента Дональда Трампа, первую леди и семью», – написал он в «Твиттере».

Миссия Секретной службы – обеспечивать физическую защиту президента США. Служба также защищает ведущих кандидатов в президенты. Но ее роль в проверке людей, которые встречаются с президентом или кандидатами в президенты, ограничивается обеспечением физической защиты.

Федеральный спецпрокурор и несколько комитетов Конгресса расследуют утверждения американских разведслужб о том, что Россия вмешивалась в ход президентских выборов США в 2016 году, чтобы нанести ущерб Клинтон и помочь Трампу. Они также расследуют потенциальные связи между российскими официальными лицами и штабом Трампа.

Москва отрицает какое-либо вмешательство, а президент и Трамп-младший отвергают утверждения о сговоре.

Старший демократ комитета Сената по разведке Марк Уорнер заявил, что хочет выслушать всех причастных и усомнился в том, что Трамп-младший и другие люди из окружения президента заслуживают доверия.

«Уровень доверия к людям из высшего звена этой администрации – сомнительный», – заявил Уорнер телекомпании CNN, отметив, что он хочет заслушать всех участников встречи, произошедшей в июне 2016 года, хотя он признал, что российские участники могут не согласиться выступить.

«Сможем ли мы добиться того, чтобы граждане России приехали и дали показания, – это открытый вопрос, но я абсолютно уверен, что люди, над которыми наш комитет имеет юрисдикцию, американцы, хотят поговорить с ними всеми», – сказал Уорнер.