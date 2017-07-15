Трамп назначил юридического представителя в деле о российском вмешательстве

Президент США Дональд Трамп объявил в субботу о назначении адвоката Тай Кобба своим специальным юридическим советником. По информации агентства Reuters, Кобб, считающийся одним из наиболее опытных практикующих юристов в американской столице, будет отвечать за выработку официальной позиции Белого дома в продолжающемся расследовании о российском вмешательстве в избирательную кампанию 2016 года.

Ожидается, что юрист, являющийся партнером в адвокатской фирме «Hogan Lovells» в Вашингтоне, будет также играть роль посредника в некоторых переговорах между Белым домом и Конгрессом, а также сможет консультировать адвокатов, уже нанятых Трампом, и представляющих интересы президента США в деле о вмешательстве Москвы.

В настоящее время расследование о возможных связях между членами избирательного штаба Дональда Трампа и Кремлем ведут, помимо ФБР, четыре комитета в обеих палатах Конгресса США.

До этого позиция специального юридического советника президента существовала в США только в администрации Джорджа Буша-старшего. Она была создана специально для адвоката Эммета Флуда, в обязанности которого входила подготовка ответов на запросы Конгресса.