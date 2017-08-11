Фондовый рынок реагирует на северокорейский кризис

Индексы фондового рынка США продемонстрировали небольшой прирост в начале торгов пятницу – эта динамика была зафиксирована после нескольких дней снижения на фоне усиления напряженности между президентом Дональдом Трампом и Северной Кореей.

На бирже Нью-Йорка индексы S & P 500, Dow Jones Industrial Average и NASDAQ выросли на 0,3 процента и более.

Индексы в Париже и Лондоне снизились на один процент, в Гонконге – на два. Этот показатель почти совпал с уровнем сниженя на рынках Южной Кореи.

Глобальные цены на акции падали в течение нескольких дней, приведя к потерям в размере одного триллиона долларов – пока США и Северная Корея обменивались гневными репликами и угрозами, продолжившимися и в пятницу.

У инвесторов есть основания для беспокойства, отмечает главный экономист по Азиатско-Тихоокеанскому региону в аналитической компании IHS Markit в Раджив Бисвас.

«Экономические последствия даже обычного конфликта, вероятно, будут ужасающими», – отмечает он, и добавляет, что такие последствия способны «опустошить» южнокорейскую экономику, что повредит торговым партнерам этой страны, особенно Японии.

В электронной переписке с корреспондентом «Голоса Америки» аналитик охарактеризовал возможность применения Северной Кореей ядерного оружия как «кошмарный, но все же маловероятный сценарий», отметив при этом, что ранее уже происходили аналогичные случаи роста напряженности на Корейском полуострове.

Схожей точки зрения придерживается и глава отдела инвестиций в финансовой фирме Commonwealth Financial Network Брэд Макмиллан.

«Все стороны, в том числе и северокорейцы, имеют существенные стимулы к тому, чтобы снова добиться сделки, а не начать воевать, – пишет он. – Исходя из опыта прошлых кризисов, мы увидим драматическое представление, которое завершится какой-нибудь сделкой».

По словам эксперта, военная реакция «маловероятна» в краткосрочной перспективе, и в настоящее время «беспокойство преувеличено». Однако в среднесрочной перспективе военное вмешательство вполне возможно, отмечает Макмиллан.

Инвестор также подчеркивает, что подобный конфликт может иметь «очень большое» воздействие на экономики многих стран, поскольку Южная Корея является крупным торговым и производственным центром.

Это означает, что «потенциальный ущерб нарушит цепи поставок по всему миру» и этот кризис может затянутся на период «от нескольких месяцев до лет».

Макмиллан также отмечает, что растущая неопределенность побудит к выводу денег из акций и стремлению к менее рискованным инвестициям, что, в свою очередь, приведет к снижению цен на фондовом рынке.

«Очевидно, есть реальные причины для того, чтобы постараться избежать войны», – подчеркивает он.