Трамп отказался участвовать в церемонии награждения артистов

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания не будут участвовать в ежегодной церемонии вручения премий за выдающиеся достижения в искусстве, которая пройдет в вашингтонском Центре Кеннеди. В Белом доме заявили, что причиной стало нежелание лидера государства «отвлекать» участников события.

«Президент и первая леди решили, что они не примут участие в церемонии этого года для того, чтобы позволить награжденным праздновать, не отвлекаясь на политику», говорится в заявлении Белого дома.

Накануне двое из пяти лауреатов премии этого года – певец Лайонел Ричи и танцовщица Кармен де Лаваллад – сообщили, что они собираются объявить бойкот, и не будут участвовать в традиционном приеме в Белом доме, который проводится после церемонии награждения.

В четверг 86-летняя де Лаваллад, объясняя свое решение, сделала специальное заявление.

«В связи с тем, что действующий лидер (нашего государства) решил проводить социально разделяющую и морально безответственную политику, которая противоречит принципам, которые отстаивали я и многие другие, я отказываюсь от приглашения на прием в Белом доме», - говорится в заявлении артистки.

Помимо Ричи и Лаваллад, награды во время церемонии, запланированной на 3 декабря, должны получить певица Глория Эстефан, рэпер ЛЛ Кул Джей и сценарист Норман Лир.

Накануне стало известно, что члены Президентского комитета по исскуству и гуманитарным наукам решили выйти из состава комитета в знак протеста против комментариев Трампа о событиях в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния.