Белый дом разрешил рассекретить документы об убийстве Джона Кеннеди

Дональд Трамп в субботу заявил, что Белый дом готов рассекретить документы, связанные с убийством президента Джона Кеннеди, застреленного 22 ноября 1963 года во время визита в Даллас, штат Техас.

«При условии, что я получу дополнительную информацию, я, как президент, разрешу раскрыть секретные документы о Джоне Фитцджеральде Кеннеди, которые долгое время были заблокированы», –написал Дональд Трамп на своей странице в «Твиттере».

Срок рассекречивания этих документов истекает 26 октября. Накануне американские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что под давлением спецслужб президент может запретить публикацию архивных данных. Речь идет о более чем трех тысячах материалов ФБР и ЦРУ, а также 30 000 документов, которые никогда не публиковались полностью.

Распоряжение о том, что все документы, связанные с убийством Кеннедди, должны быть рассекречены в 2017 году, было подписано президентом Джорджем Бушем-старшим 25 лет назад. Одновременно, в 1992 году, была создана специальная комиссия для проведения дополнительного расследования обстоятельств трагедии, и изучения связанных с ним документов. Результаты работы этой комиссии до сих пор не известны.

Президент Кеннеди был убит несколькими выстрелами из винтовки во время посещения Далласа. Следствие, проведенное специальной комиссией, пришло к выводу, что преступление совершил стрелок-одиночка Ли Харви Освальд.