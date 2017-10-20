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Трамп в центре внимания выступлений членов администрации и бывших президентов

Трамп в центре внимания выступлений членов администрации и бывших президентов
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Глава ЦРУ считает, что вмешательство России не повлияло на исход выборов; Келли пытается оправдать Трампа; бывшие президенты критикуют нынешний политический курс

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