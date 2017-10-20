Трамп в центре внимания выступлений членов администрации и бывших президентов

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https://www.golos-ameriki.ru/a/4079646.html
Глава ЦРУ считает, что вмешательство России не повлияло на исход выборов; Келли пытается оправдать Трампа; бывшие президенты критикуют нынешний политический курс
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