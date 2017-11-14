Американские СМИ сообщили о секретной переписке между Трампом-младшим и WikiLeaks

Американское издание The Atlantic сообщило, что получило доступ к переписке Дональда Трампа-младшего и WikiLeaks, которая продолжалась по крайней мере до июля 2017 года. Переписка была передана адвокатам Трампа-младшего и в комитеты Конгресса, ведущие расследования.

Американское разведсообщество считает, что WikiLeaks был выбран правительством России с целью распространения информации, полученной в результате хакерских действий, активно привлекая к сотрудничеству Трампа-младшего. WikiLeaks сделал ряд запросов, в том числе просил предоставить налоговые декларации Дональда Трампа, призывал кампанию Трампа в день выборов отклонить результаты волеизъявления на основании того, что они были якобы сфальсифицированны. Кроме этого, WikiLeaks просил, чтобы избранный президент США порекомендовал Австралии назначить Джулиана Ассанжа - основателя WikiLeaks - послом в ООН, сообщает издание.