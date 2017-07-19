Трамп выдвинет Джона Хантсмена на должность посла в России

Бывший губернатор штата Юта Джон Хантсмен-младший работал при администрациях четырех президентов США и теперь пятая администрация хочет предложить ему работу.

Во вторник Белый дом объявил, что президент Дональд Трамп выдвинет Хантсмена на должность посла США в России.

Хантсмен родился в марте 1960 года в семье миллиардера Джона Хантсмена-старшего – основателя крупной химической компании.

Он бросил школу, чтобы играть на клавишных инструментах в рок-группе, но потом окончил школу и позднее Пенсильванский университет.

Он был мормонским миссионером на Тайване и хорошо говорит по-китайски.

После университета Хантсмен поступил на работу в Белый дом при президенте Рональде Рейгане, а когда ему еще не исполнилось 35 лет, президент Джордж Буш-старший назначил его послом в Сингапуре.

Позднее он служил торговым представителем при президенте Джордже Буше-младшем и управлял семейным холдингом Хантсменов.

В 2004 году он выдвинул свою кандидатуру на должность губернатора Юты, пообещав упростить налоговый кодекс штата, развивать промышленность и реформировать установленные под влиянием мормонов ограничения на торговлю алкоголем. Он был избран на этот пост, получив 58 процентов голосов.

В мае 2009 года президент Барак Обама выдвинул Хантсмена на должность посла в Китае.

В 2011 году Хантсмен покинул этот пост, чтобы вернуться в США вместе со своей семьей и добиваться выдвижения своей кандидатуры на должность президента США от Республиканской партии.

Сначала он казался перспективным кандидатом, но после неутешительного третьего места, занятого им на республиканских праймериз в Нью-Гэмпшире в 2012 году, Хантсмен решил выйти из гонки.

В январе 2014 года Хантсмен стал председателем аналитического центра «Атлантический совет».