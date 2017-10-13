Вашингтон против Тегерана: кто окажется победителем?

Президент Дональд Трамп в пятницу представил новую стратегию США в отношении Ирана, пообещав ввести более жесткие санкции против этой страны. Глава Белого дома подверг критике подписанный в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, и пригрозил, что Соединенные Штаты могут в любой момент выйти из соглашения.

Президент США обязан каждые 90 дней информировать Конгресс о том, выполняет ли Иран условия соглашения, которое предусматривало прекращение программы по созданию ядерного оружия в обмен на отмену значительной части международных санкций. Дональд Трамп уже дважды «сертифицировал» договор, но накануне наступления очередной даты в Белом доме дали понять, что президент может в одностороннем порядке объявить о выходе из «ядерной сделки».

О столь решительном шаге Трамп заявлять не стал, пообещав «дать распоряжение» своей администрации начать работу «вместе с Конгрессом и союзниками» США над возможным изменением условий соглашения.

По мнению Бена Родса, занимавшего пост заместителя главы Совета национальной безопасности в администрации Барака Обамы, инициатива президента получилась «ненужной и односторонней».

«Главный вопрос процесса сертификации заключается в том, выполняет или нет Иран условия ядерной сделки, – считает он. – Администрация Трампа уже дважды подтвердила, что Иран делает все, что необьходимо в рамках соглашения. Группа советников Трампа по национальной безопасности заявила, что Иран выполняет условия сделки. Министр обороны Джеймс Мэттис сообщил, что в интересах США сохранить это соглашение, и все участники группы “5+1”, включая наших союзников в Европе, настаивали, чтобы Соединенные Штаты оставались участником соглашения».

По мнению Бена Родса, обращение администрации к Конгрессу является явным нарушением условий «ядерной сделки».

«Эта попытка в одностороннем порядке изменить условия договора, который был заключен не только между США и Ираном, но между всеми членами группы “5+1”», – сказал он.

Как считает экс-заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, возможное ужесточение политики в отношении Тегерана не отвечает интересам США.

«Пока по условиям соглашения Иран делает все возможное, подтверждая, что страна не стремится получить ядерное оружие, и именно это отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов», – уверена она.

Тем не менее, по мнению старшего научного сотрудника Центра изучения Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, профессора Владимира Сажина, несмотря на «чрезвычайно антииранскую» речь президента Трампа, хорошо уже то, что дело не дошло до бесповоротного заявления о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

«Важно, что все союзники США выступили за сохранение СВПД, – констатировал он. –Япония, Южная Корея и Китай очень заинтересованы в развитии торгово-экономических связей с Тегераном, и поэтому им совершенно невыгодна новая антииранская кампания, которая предполагает введение новых санкций».

Сажин напомнил, что МАГАТЭ, контролирующее выполнение условий ядерной сделки, уже семь раз в своих отчетах подтверждала, что Иран соблюдает все предъявляемые к нему требования.

«Кстати, сам Трамп, пусть нехотя, но в июле нынешнего года был вынужден согласиться с этим, – напомнил российский востоковед. – Другое дело, он всегда говорил, что Тегеран не соблюдает дух документа. Но дух – это понятие, которое не подлежит юридическому определению».

В свою очередь, директор политических программ Международного центра за справедливую политику Сергей Зацепилов полагает, что тактика Трампа сегодня состоит в том, «чтобы все время держать мир в напряжении, включая и союзников, и Россию, и самих американцев».

«Вместе с тем я бы поостерегся от излишней эйфории по поводу того, что США не вышли из СВДП, – подчеркнул политолог. – Политика США в отношении Ирана все равно будет ужесточаться».

Зацепилов не исключил, что Вашингтоном теперь будет сделано предложение как союзникам по Североатлантическому альянсу, так и России по совместному давлению на Иран.

«Россия может и пойти навстречу, ужесточив какие-то аспекты своей политики по иранской ядерной программе, – допустил он. – В принципе, условия для диалога между США и РФ даже по этой проблеме, несмотря на довольно болезненные разногласия, существуют. Основной вопрос состоит в том, может ли тактика Трампа привести к конкретным результатам? Если этого не случится, то скорее возникнет фейерверк кризисов, которые будут сменять один на другой».